﻿مظاهرة غاضبة في القاهرة احتجاجا على ارتفاع أسعار حليب الأطفال

القاهرة – «القدس العربي»: في أول مظاهرة تنديد بالارتفاع الأخير في الأسعار، تظاهر مئات المصريين في منطقة شبرا الشعبية في القاهرة، احتجاجا على رفع أسعار حليب الأطفال الى 26 جنيها، وغيابها من الأسواق.

وهتف المتظاهرون (مش ها نمشي يا سيسي) رفضا للرحيل بعد أن قامت الحكومة بنشر عدد واسع من قوات الأمن لفض المظاهرة.

وقال أحد المتظاهرين لـ«القدس العربي»: «حرام عليهم… اللبن يوصل أكثر من عشرين جنيه. العيال هاتموت من الجوع».

ومن جهته قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة المصري إن القوات المسلحة اشترت 30 مليون علبة ووضعت عليها «لوغو» القوات المسلحة ليتم بيعها في الصيدليات بـ30 جنيها للعلبة بعد أن كانت تباع بـ60 جنيها.

وأوضح وزير الصحة، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، أنه «تم اكتشاف بيع مركز آغا خان التابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية للبن المدعم لمحال الحلويات، وتم على الفور إخلاء المركز، مما أدى لتجمهر عدد من الأهالي حول المركز للحصول على اللبن بالقوة».

وأوضح أن دعم الحكومة الإجمالي للألبان هو 450 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الغرض من هذه المنظومة هو إحكام الرقابة والمتابعة والقضاء على تسريب الألبان، قائلا: «لا تسريب بعد اليوم للألبان والدعم سيصل لمستحقيه».

وأضاف «أن الفئات المستهدفة هي الأمهات غير القادرات على الرعاية الصحية، الأمهات التي تلد أكثر من توأم، أو حدوث حالة وفاة للأم»، موضحا «أن 325 ألف طفل مستهدفون من هذه المنظومة».

من جهته حمل النائب الحريري في لقاء مع قناة (سي بي سي) الحكومة المسؤولية قائلا»الحكومة الفاشلة هي المسؤولة عن السبب في أزمة لبن الأطفال». واضاف «حرام عليكم ترفعوا السعر الى هذا الرقم».

ومن جهته صرح عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب الدكتور مكرم رضوان، بأن اللجنة اتفقت على إسناد حل مشكلة نقص ألبان الأطفال إلى القوات المسلحة.

وأضاف في تصريحات صحافية أن المشكلة تؤرق لجنة الصحة في البرلمان، وقد سبق الحديث فيها مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، ووعد النواب بحل الأزمة وإنشاء مصانع للألبان في مصر.