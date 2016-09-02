﻿15 وزيراً يشاركون في مؤتمر الجزائر للطاقة لبحث تدهور أسعار النفط

الجزائر – «القدس العربي»: تستضيف الجزائر يوم 24 أيلول/سبتمبر من الشهر الحالي مؤتمراً استثنائياً للطاقة من أجل بحث أسعار النفط التي تعرف تدهوراً منذ قرابة عأمين، وهو المؤتمر الذي تعول الجزائر عليه كثيراً لإيجاد صيغة اتفاق بين الدول المنتجة سواء تلك المنضوية تحت لواء منظمة أوبك أو الموجودة خارجها، من أجل وضع حد لتدهور أسعار الخام.

وقالت مصادر مطلعة إن حوالي 15 وزير طاقة أكدوا مشاركتهم في هذا المؤتمر، الذي ينتظر أن يكون الحدث الاقتصادي الأبرز هذا الخريف، والذي تحضر له السلطات الجزائرية منذ أشهر، وتعول على مشاركة واسعة لوزراء الطاقة للدول المؤثرة مثل السعودية وإيران وروسيا من أجل التوصل إلى اتفاق لتنظيم الانتاج والتحكم في أسعار النفط التي مازالت تحت سقف الـ50 دولاراً للبرميل الواحد، وهي مرشحة لأن تنخفض أكثر إذا ما استمرت فوضى الإنتاج في سوق النفط. ويبقى التخوف القائم بخصوص هذا الموعد الاقتصادي هو دخول حسابات سياسية بين مختلف الدول المشاركة في المؤتمر، والتي قد تتسبب في عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذا المؤتمر، وبالتالي إفشاله، الأمر الذي سيتطلب من الجزائر توظيف كل طاقتها من أجل التوفيق بين مختلف الدول المشاركة.

ويمثل مؤتمر الطاقة رهاناً حقيقياً بالنسبة إلى الجزائر، التي تعتبر من أكبر المتضررين من انهيار أسعار النفط، عكس دول مثل السعودية وإيران وروسيا، بسبب ارتباط الاقتصاد الجزائري بمداخيلها من النفط والغاز، الأمر الذي تسبب في اختلال توازناتها المالية، على اعتبار أنها فقدت ثلثي مداخيلها خلال السنتين الماضيتين، ما فرض عليها الدخول في سياسة تقشف بدأت تثقل كاهل المواطن الجزائري، وهي سياسة مرشحة لأن تشتد أكثر مع مرور الوقت، خاصة أن الحكومة ستضطر لاتخاذ إجراءات أكثر مرارة، وعودتها إلى الاستدانة.

وستحاول الجزائر خلال المؤتمر إقناع الدول المنتجة بفصل أسعار البترول عن أسعار الغاز، على اعتبار أن انهيار أسعار البترول أدى إلى انهيار أسعار الغاز، خاصة أن الجزائر من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم. وسيشرف على افتتاح المؤتمر رئيس الوزراء عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة، وسيكون أول امتحان بالنسبة لوزير الطاقة الجديد نور الدين بوطرفة، الذي تولى الوزارة في توقيت صعب، على اعتبار أن الجزائر تواجه مشاكل عدة في موضوع الطاقة، لا تتعلق فقط بتدهور الأسعار في الأسواق الدولية، وهو الأمر المصرح به، والذي تعتبره السلطات الجزائرية أمراً خارجاً عن نطاقها ولا تتحمل مسؤوليته، لكن الأمر الذي لا تصرح به السلطات، فيتعلق بتراجع الإنتاج في أغلبية حقول النفط، وذلك كنتيجة لسوء التسيير والفوضى التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية، والذي غطت عليه الطفرة التي عرفتها الأسعار خلال الـ15 سنة الأخيرة.