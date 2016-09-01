﻿المبعوث الدولي: الوضع في اليمن مأساوي

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الشهر الماضي بالنسبة لليمن بأنه كان»مأساويا».

وأوضح في إحاطته الدورية الأربعاء أن اليمن شهد انهيارا خطيرا لوقف الأعمال القتالية وتزايدا ملحوظا للعميات العسكرية، بعد إنفضاض مشاورات الكويت. وناشد المبعوث الخاص لليمن كافة المجموعات والجهات المعنية احترام واجباتها وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لا سيما حماية المدنيين والبنية التحتية. وقال: «مغادرة الوفدين الكويت من دون التوصل إلى حل نهائي، خيبت آمال ملايين اليمنيين الذين كانوا يأملون في أن تفضي المشاورات إلى إنهاء النزاع والعودة إلى المسار الانتقالي السلمي المنظم». وكانت مشاورات الكويت قد انتهت بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات الصعبة دون الاتفاق على تسلسل تنفيذ خارطة الطريق التي طرحها السيد ولد الشيخ أحمد.

وبالرغم من ذلك اعتبر ولد الشيخ أحمد، أن المشاورات وإنْ لم تتوصل إلى حل سياسي شامل، إلا أنها أفضت إلى نتائج مهمة. «خلال هذه المشاورات، تبلورت ملامح خريطة الطريق سنتوسع بالعمل عليها في الأسابيع المقبلة. وقد اتفقنا قبل مغادرة الكويت على متابعة المشاورات مع كل طرف على حدة قبل أن نعيد الجميع إلى طاولة حوار في غضون شهر».

وكان المبعوث الخاص قد تابع مباحثاته في الأسابيع الأخيرة واجتمع مع وزراء خارجية السعودية والإمارات العربية وبريطانيا والولايات المتحدة، ومع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الذين أكدوا دعهم التام لجهود الأمم المتحدة. كما أكد المشاركون في هذه الاجتماعات حرصهم على العودة إلى قرار وقف الأعمال القتالية الذي أعلن في 10 نيسان/أبريل 2016، وعلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي كامل وشامل مع ترتيب تزامني واضح للإجراءات الأمنية والسياسية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015 ) والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وأضاف، «إن الاتفاق المقترح يفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية. سوف يتم الإشراف على التنفيذ من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين. كما تتولى هذه اللجان مسؤولية حماية أمن المواطنين وسلامة البنية التحتية ومؤسسات الدولة. وسينص هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم».

وأكد المبعوث الخاص أن استئناف المشاورات المباشرة لن يكون ممكنا إلا إذا احترمت الأطراف التزامها السلمي ولم تتخذ أية قرارات أحادية تؤثر على عملية السلام، مشيرا، في هذا الصدد، إلى قلقه الكبير من إعلان أنصار الله والرئيس السابق علي عبدالله صالح عن تشكيل مجلس سياسي بصلاحيات إدارية وأمنية واقتصادية وتشريعية واسعة.