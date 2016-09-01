﻿ميليشيات تستولي على أراض ومبان عامة في بغداد وتبيعها للمواطنين

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي، أن ميليشيات متنفذة في بغداد قامت بالاستيلاء على أراض تعود لمؤسسات حكومية لبيعها والاستفادة من قيمتها لصالحها.

وأعلن حاكم الزاملي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب في تصريح صحافي استمعت له «القدس العربي»، أن ميليشيات معروفة قامت بالاستيلاء على أراض واسعة تعود ملكيتها إلى وزارة الكهرباء في منطقة الشعب شمال شرق العاصمة، وعرضتها للبيع إلى المواطنين للاستفادة من المال في تمويل عناصرها.

وأكد الزاملي، المنتمي للتيار الصدري، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي ارسلت قوة عسكرية حكومية كبيرة إلى منطقة الشعب وقامت بطرد عناصر الميليشيات منها.

ودعا الحكومة العراقية، إلى تخصيص قوة أمنية خاصة لمنع تجاوزات الجماعات المسلحة على الأملاك العامة في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» ان العديد من الدوائر الحكومية في بغداد، قد شكت ومنذ عام 2003، من قيام ميليشيات مسلحة مدعومة من قوى سياسية، بالاستيلاء على أراض ومبان وعقارات تعود ملكيتها إلى الحكومة، واستغلالها من قبل تلك الجماعات سواء في توزيعها كأراض سكنية لعناصرها أو بيعها للمواطنين او اتخاذها كمقرات للأحزاب او للميليشيات او مكان لممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الحالات، وبدون استحصال الموافقات الأصولية، كونها ملكية عامة.

وأكدت المصادر أن الدوائر الحكومية تتخوف من مطالبة الجماعات المسلحة بمغادرة الأراضي والعقارات التي استولت عليها، لأنها تعرف أن تلك الجماعات مدعومة من قوى سياسية متنفذة في الحكومة وتستطيع توفير الحماية لها من القانون، كما أنها قادرة على إيذاء أي موظف حكومي يطالبها باخلاء ممتلكات الحكومة.