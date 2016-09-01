﻿ميليشيات «الحشد الشعبي» توسع نفوذها في الفلوجة

بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر عشائرية عن النية بإنشاء تشكيل عشائري سُنّي في ناحية عامرية الفلوجة تحت قيادة حركة عصائب اهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي.

وقال المصدر لـ «القدس العربي» أن التشكيل الجديد سيكون بإشراف الشيخ عامر حسناوي العيفان أحد وجهاء عشيرة البو عيسى، وأضاف أن عددا من الشباب ملؤوا الاستمارات الخاصة بالانضمام إلى هذا التشكيل الذي لم يتم اختيار اسم له حتى الآن.

ولفت المصدر العشائري إلى «تردي الأوضاع الأمنية والتضييق على الحريات واتهام كل من يبدي رأياً مخالفا لآراء المتنفذين العشائريين أو السياسيين بأنه من مؤيدي التنظيم الدولة»، على حد قوله.

وأشار إلى «أن المنافسة بين شيوخ العشائر وبين الحزب الإسلامي وبين فصائل الحشد الشعبي هو السبب وراء التشكيل الجديد بعد ان سيطر الحزب الإسلامي على عامرية الفلوجة ومقاتلي عشائرها المنضوين لصحوات عامرية الفلوجة».

وأكد المصدر «أن التشكيل الجديد سيتبع لفصيل عصائب اهل الحق الشيعي أحد تشكيلات الحشد الشعبي، وهو ما تم الاتفاق عليه بعد لقاء جمع عامر حسناوي العيفان مع قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق مطلع الشهر الجاري واتفقا على انشاء فصيل سني لمنح العصائب شرعية التواجد في الفلوجة ومحيطها تحت غطاء مقاتلي العشائر».

وذكر «أن حزب الله العراق ومنظمة بدر سيطروا على الصحوات في الأنبار عموماً بعد سيطرتهم عليها في ديالى حيث اعتمدت منظمة بدر ومنذ اكثر من عام على ضم مقاتلي من السنة سواء بالاجبار او بالتطوع وذلك للتوغل في العشائر السنية في كل من الأنبار وديالى وحذا حزب الله حذوها حيث سيطر على صحوات عامرية الفلوجة بعد ان انضمت كتائب حماس العراق التابعة للحزب الإسلامي لكتائب حزب الله قبل ما يقارب العام، وهو امر جعل فصيل عصائب اهل الحق خارج المعادلة في المنطقة لذلك فإن قرار انشاء مجاميع سنية تنضوي تحت لوائهم هو في اطار المنافسة مع منظمة بدر وحزب الله لبسط نفوذها على الأنبار وخاصة الفلوجة».

كما كشف المصدر «أن عدد المتطوعين في هذا التشكيل لم يتجاوز 25 متطوعاً حتى الآن جلهم من عائلة العيفان وبعض عناصر شرطة الفلوجة الذين خرجوا من مدينتهم مطلع عام 2014 ولم يلتحقوا حتى اللحظة بسبب خشيتهم من محاسبة قانونية بحجة تسلميهم المدينة لتنظيم الدولة وهو أمر يتم اعداده ضمن الصراع على منصب قائمقام الفلوجة بين عيسى ساير العيساوي القيادي في حماس العراق وجهات عشائرية ترفض سيطرة الحزب الإسلامي على المدينة مجددا».

وختم حديثه بقوله «إن المتطوعين في التشكيل الجديد سيتم منحهم راتباً قدره 300 دولار أمريكي شهريا مع حوافز في المناسبات الدينية الشيعية بنسبة 15٪ وسيتم نقلهم إلى معسكرات في الرضوانية والمحمودية للتدريب حال اكتمال العدد 50 عنصراً وهو العدد المقرر لكل مجموعة من أصل خمس مجاميع عسكرية»، وفق قوله.