﻿تونس: الشاهد يزور «القصرين» في أول اختبار عملي لحكومته الجديدة

شكّلت الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية «القصرين» غرب تونس أول اختبار عملي لحكومة يوسف الشاهد، والذي سارع إلى زيارة المنطقة كما أوصى بفتح تحقيق في حادث السير الذي تسبب في مقتل وجرح أكثر من مئة شخص، غير أنه لم يسلم من الانتقادات الموجهة أساساً لفريقه الحكومي، وخاصة في ظل تناقل بعض الناشطين لفيديو يظهر «استهتار» وزيرة الصحة بعائلات الضحايا ورفضها الاستماع لهم.

وكان الشاهد زار مستشفى القصرين لمعاينة المصابين جراء حادث المرور في سوق شعبي في منطقة «خمودة» التابعة لولاية القصرين، والذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً وجرح 85 آخرين، كما أوصى، في وقت سابق، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع نتيجة اصطدام شاحنة من النوع الثقيل محملة بكمية من الإسمنت بحافلة، قبل أن ترتطم بعمود كهرباء للضغط العالي، ما تسبب في سقوطه على عدد من السيارات واشتعال 15 منها، وقرر أيضاً إرسال فريق وزاري مكوّن من وزراء الدفاع الوطني والصحة والنقل لمتابعة ملابسات الحادث والاطمئنان على الضحايا.

وسلط الحادث الضوء مجدداً على الأوضاع المتردية التي تعيشها ولاية القصرين، وخاصة فيما يتعلق بتردي الخدمات الصحية (الحالة المتردية للمستشفى الرئيسي ونقص الطاقم والتجهيزات الطبية) حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات عدة في العاصمة وبعض الولايات الأخرى. وإثر زيارة رئيس الحكومة لـ«القصرين» قام أهالي منطقة «خمودة» بقطع الطريق مطالبية بتحسين الطرقات والبنية التحتية عموماً في المنطقة وتغيير مكان السوق الأسبوعية التي كانت مسرحاً للحادث الأخير.

فيما طالب اتحاد الشغل الحكومة بإعلان ولاية القصرين «منطقة منكوبة»، معتبراً أنها تمر بـ«ظروف خاصة اختلط فيها التهميش بالفقر والإرهاب بالكوارث». واستغل بعض السياسيين الحادث للضغط على الحكومة، حيث أصدر حزب «العمال» بياناً حمل فيه مسؤولية ما حدث لـ«الحكومات المتعاقبة والتي لم تولي اهمية لحق المواطنين في الجهة في بنية اساسية متطورة ومرافق العيش الكريم»، معتبراً ان الحادث «دليل إضافي على فشل السياسة التنموية المتبعة والتي لم تزد الفقراء في القصرين والجهات للمحرومة إلا مزيداً من الفقر»، كما دعا سكان الجهة إلى «التعبئة من أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة بالوسائل المدنية والمشروعة».

فيما دعا حراك «تونس الإرادة» إلى «تضامن شعبي سريع مع الضحايا وعائلاتهم»، مشيراً إلى أن هذا النوع من الحوادث «ما كان ليتكرر لولا إهمال سياسات دولة الإستقلال الواضح للبنى التحتية وتبني تنمية عمرانية متطورة في المناطق المهمشة ومنها ولاية القصرين، خاصة مع التدهور الخطير للوضع المالي والاقتصادي في هذه السنة الصعبة على تونس».

من جانب آخر، أثار شريط فيديو لوزيرة الصحة سميرة مرعي ضمن حشد كبير من أهالي «القصرين»، تناقله عدد كبير من مستخدمي المواقع الاجتماعية، موجة من الجدل والانتقادات للوزيرة التي أبدت نوعاً من «الاستهتار» او اللامبالاة بعائلات ضحايا حادث المرور الأخير في «القصرين».

ويظهر الفيديو النائبتين صفية الخليفي (حركة النهضة) وإكرام مولاهي (حزب نداء تونس) وهما تطالبان الوزيرة سميرة مرعي بالانتظار لتتعرف أكثر على أوضاع مستشفى القصرين ومقابلة عائلات الضحايا، فتجيبهما مرعي (طبيبة في الأصل) بقولها «أنا الآن لست طبيبة.. أنا الآن وزيرة.. تستطيعون زيارتي في الوزارة»، وتضيف «يجب ان أغادر فوزيرا النقل والدفاع ينتظراني»، مشيرة إلى طاقمها المرافق والذي يطالبها بالإسراع للالتحاق بطائرة ستقلها للعاصمة.

وكتب القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» هشام العجبوني في صفحته على موقع «فيسبوك»: «وزيرة الصحة تنتقل إلى مستشفى القصرين على متن طائرة هيليكوبتر (ولم يكن لديها الوقت للاستماع إلى نائبة في البرلمان كانت على عين المكان)، والجرحى الذين حالتهم خطيرة وحرجة للغاية ينتقلون إلى المستشفيات الجهوية بصفاقس وقفصة وسيدي بوزيد وسوسة في سيارات إسعاف حالة أغلبها تعيسة!».

وأضاف «كان من المفروض أن تتمتّع القصرين بأحسن مستشفى جهوي في البلاد وبأحسن الأجهزة الطبية نظراً لأنّها المنطقة التي تعرّضت لأكبر عمليات إرهابية في البلاد، ولكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك وكل الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية هذا التقصير الكبير!».وفيما اكتفى القيادي في حراك «تونس الإرادة» طارق الكحلاوي بعبارة «بداية موفقة لحكومة السبسي الثانية» مرفقة بشريط الفيديو الخاص بمرعي، أضاف المدون ياسين العيّاري (متهكماً) «كل الاحترام للسيدة مرعي وزيرة الصحة عن حزب آفاق. وفية لنفسها! عندما كانت في المعارضة، كانت تتظاهر ضد عمال الأطباء في القصرين، عندما أصبحت في الحكم «الطيارة ما تستناش، ولا عزاء للمصابين في القصرين. على الأقل، هي لا تنافق!».

يُذكر أن وزارة الداخلية التونسية نفت في وقت سابق «وجود أي خلفية إرهابية» لحادث السير في «القصرين»، فيما تساءل بعض الناشطين عن سبب تكرار هذا النوع من الحوادث، مشيراً إلى وجود حادثة مشابهة وقعت العام الماضي في مدينة «تالة» التابعة أيضا لـ«القصرين»، حيث لم تفضِ التحقيقات التي أجرتها الحكومة في حينها إلى أية نتيجة.