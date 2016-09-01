﻿في حديث لـ «القدس العربي»: مسؤول عسكري في «الجيش السوري الحر» يرجح أن فصائل مقربة من تركيا هي من قتلت أبو محمد العدناني خلال معارك المنطقة العازلة

لندن ـ «القدس العربي» ـ خاص: قال مسؤول عسكري في فصائل «الجيش السوري الحر» شمال حلب المقربة من تركيا ان القيادي في تنظيم «الدولة» قتل بقصف شديد شنته فصائل المعارضة لاستعادة ست قرى في ريف حلب الشمالي ضمن عمليات المنطقة العازلة قرب الحدود التركية والتي تشرف عليها حكومة انقرة.

وفي حدث خاص لـ «القدس العربي» قال محمد الطويل المعروف باسم ابو ابراهيم الباب، رئيس المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، ان فصيله اضافة لـ «فرقة الحمزة»، و«لواء السلطان مراد» شنوا هجوماً منسقاً على محورين قرب الحدود التركية، ورجح ان العدناني قتل بتلك العملية.

وأضـاف: «سـيطرنا بيـوم واحـد على سـت قـرى، كانت معركة شرسة، هاجمنا من محـورين في الـوقت نفسه، من منطقة الراعي نحو الشرق، ومن مـدينة جـرابلس نحو الـغرب، كما هاجمـنا من طـرف مـدينة مارع باتجـاه الشـرق واخـذنا مـنهم ثـلاث قرى».

وأوضح الطويل ان فصائل «الجيش الحر» المدعومة بغطاء جوي تركي وأمريكي تتفوق أيضاً بنوعية سلاح تدميري تسبق اقتحام تلك القرى، مضيفاً «لدينا هاونات ورشاشات ثقيلة، للتمهيد قبل اقتحام على القرى، ردمنا القرى بالهاونات، اكثر من ثلاثين قذيفة بالرشقة الواحدة، وكان الاقتحام سريعاً، اخذناها مرة واحده وقطعنا خط الامداد عليهم، فنحن نقصف القرى المحيطة ايضا بكثافة لنقطع عنهم الامداد».

واستبعد ان تكون الولايات المتحدة هي من قتلت العدناني، واشار إلى ان العدناني حينها كان يتفقد القوات بتلك القرى وقت الهجوم، ويتابع «ولكننا لم نصدر بياناً لتبني عملية قتله لأننا لم نعثر على جثته».

ومنذ مقتل العدناني اعلن اكثر من طرف عن قتله، منهم الولايات المتحدة وروسيا، وتناقل بعض الناشطين انباء عن مقتله بقصف طائرة بدون طيار عند مفرق بمدينة الباب احد اهم معاقل تنظيم «الدولة» في ريف حلب الشمالي.

وتتلقى مجموعات «الجيش الحر» شمال حلب دعماً تركياً منذ سنوات، تجلى مؤخراً عندما زجت تركيا بتلك المجموعات لتأمين شريط حدودي عازل يمتـد لعشـرات الكيلومتـرات من جـرابلس حـتى اعزاز.

وتتبع فصائل معينة كـ «لواء السلطان مراد» للمخابرات التركية تحديداً، ويقودها عناصر من التركمان السوريين، وسبق لـ»جبهة النصرة»، (جبهة فتح الشام)، ان هاجمت بعض تلك المجموعات واعتقلت قادتها عندما بدأت تركيا بتطبيق خطة المنطقة العازلة قبل نحو عام، متهمةً إياهم بتطبيق خطط التحالف الغربي بقتال الجهاديين تحت إشراف الولايات المتحدة.