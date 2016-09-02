﻿العنصرية في إسرائيل ضد الفلاشا… من قائد الشرطة حتى طلاب المدرسة

الناصرة – «القدس العربي»

يواصل اليهود الفلاشا في إسرائيل احتجاجاتهم على التصريحات العنصرية لقائد شرطتها روني الشيخ، ويطالبون باستقالته بعدما قال إنه من الطبيعي أن يشك افراد الشرطة بأبناء «الجالية الإثيوبية» لكونهم مجتمع مهاجرين تكثر فيه المشاكل. وأعلن عدد من قادة اليهود من أصل إثيوبي عن مقاطعتهم للاجتماع الذي دعا له الشيخ معهم من أجل « تسوية الأمور وتوضيح سياق أقواله ومراميها».

في المقابل وفي ظل الواقع الذي باتت فيه العنصرية في إسرائيل سافرة وتطال كل من هو ليس يهوديا غربيا أبيض يرفض قائد الشرطة الاعتذار عن أقواله. وأكد إيدوسهالو أحد قادة ناشطي الفلاشا أن الهيكل قد خرب بسبب الكراهية المجانية التي تفشت بين اليهود أنفسهم، داعيا لتعزيز قيمة المحبة المتبادلة. وقال لإذاعة الجيش أمس إنه لا يعمم في اتهاماته بالعدوانية تجاه الإثيوبيين لرجال الشرطة لكنه أشار لوجود أوساط واسعة فيها تفرط باستخدام القوة دون أي رادع. وتابع «كفى للاضطهاد والعنف والتمييز. لم ننتظر هذه المعاملة في إسرائيل التي بلغناها بعد سير على الأقدام مئات الكيلومترات داخل الصحراء».

وترجح الناشطة الإثيوبية عنبار بوجلا أن احتجاجات الفلاشا ستتجدد حتى تتخذ الحكومة قرارا فعليا على أرض الواقع وتساهم فورا في تحسين الأحوال الاقتصادية – الاجتماعية للمهاجرين من إثيوبيا، مشيرة في تصريحات إعلامية إلى بدء الحكومة بتطبيق خطة عملية لإخراج الإثيوبيين من «الغيتوات» ووقف عدوانية الشرطة ضدهم.

وإزاء الموقف الفاتر في الشارع الإسرائيلي حيالهم حذرت عنبار من أن العنصرية خطيرة ومن شأنها أن تتفشى ضد مجموعات أخرى. وتابعت «سمعنا رئيس الحكومة يتحدث عن معاناتنا لكننا نريد نتائج لا شفقة.»

وقالت عضو الكنيست السابقة بنينا تمنو شاطه وهي يهودية من أصل إثيوبي إنها لا ترى فائدة من التقاء المفتش العام حتى يفهم أبعاد تصريحاته. وتابعت في حديث للقناة العبرية العاشرة «أنا من بين الذين يعتقدون انه لا يجب إقالته، لكنه شملنا جميعا في تصريحاته الخطيرة. يجب على المفتش العام أن يفهم أننا لم نعد مهاجرين وآن الأوان لتغيير اللهجة».

يشار إلى أن الشيخ ادعى بأنه تم إخراج تصريحاته عن سياقها، وحاول تقليص الضرر الذي سببته، حيث واصل أمس أيضا إجراء اتصالات كثيرة مع مسؤولين إثيوبيين لتوضيح تصريحاته، لكنه قال: «لا أنوي الاعتذار. صحيح أن ما قلته واللهجة التي استخدمتها لم تكن صحيحة، لكنني اشعر بأنه تم نصب كمين لي لتصفية حسابات معي. أنا أؤمن بأنه يجب تصحيح الظلم الذي أصاب اليهود من أصل إثيوبي ونحن نفعل ذلك».

لكن المديرة العامة لوزارة القضاء ورئيسة طاقم اجتثاث العنصرية ضد المهاجرين الإثيوبيين، ايمي بالمور، كانت أكثر وضوحا وحدة بقولها أمس إنه «خلافا لتصريحات الشيخ فإن المعطيات التي عرضت أمام الطاقم تشير إلى وجود عنصرية رسمية ضد المهاجرين الإثيوبيين، وليس إلى ميول جنائية من جانبهم».

توصيات حبر على ورق

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد تبنت 12 توصية من أصل 15 قدمتها لجنة بالمور حول سلوك الشرطة إزاء اليهود الإثيوبيين الذين تعرضوا للاعتداءات خلال مظاهرات نظموها في العام الماضي لتحسين شروط حياتهم. وأوصى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتبني غالبية التوصيات التي شملت إرشاد الشرطة والمدعين على منع العنصرية، زيادة تدخل قسم التأديب في الشرطة في كل ما يتعلق بالشكاوى حول التعامل المميز، ونشر تقرير سنوي حول الشكاوى. كما تسارع الشرطة إلى تفعيل مشروع تزويد الشرطة بكاميرات لتوثيق نشاطها. ولم يكتف الفلاشا بمهاجمة الشيخ فنظموا مظاهرة ضده خارج منزل وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، الذي اعرب عن دعمه لقائد الشرطة.

من جهته ادعى اردان «أنه لم يبرر ظاهرة «دوريات الشرطة الزائدة» ضد الإثيوبيين الإسرائيليين، بل فعل العكس، وقال إن هناك مشكلة تعالجها الشرطة . «وتكشف حجم العنصرية ضد اليهود الفلاشا بسبب بشرتهم السمراء حينما شارك آلاف منهم في مظاهرة سلمية في تل أبيب وهتفوا ضد عدوانية الشرطة تجاههم وتفشي العنصرية الرسمية والشعبية ضدهم، مطالبين إسرائيل بأفعال لا أقوال فحسب. وشهدت بعض مظاهرات الفلاشا مواجهات دموية بين متظاهرين إثيوبيي الأصل وبين قوات الشرطة التي استخدمت القوة المفرطة ضدهم.

بطالة وإهمال

يقيم في البلاد نحو 140 ألفا من الفلاشا في 19 بلدة وداخل أحياء فقيرة ومهملة ومدن صفيح على هوامش المدن، كما في مدينتي الخضيرة والعفولة حيث نسبة المعتقلين الجنائيين لديهم بشكل عام والبالغة نحو 40% من شبيبتهم. وتبلغ نسبة الفقر لديهم نحو 50%. من هؤلاء يائير عاليمو (30 عاما)المقيم في مدينة العفولة الذي يروي أنه يبحث عن عمل منذ عامين دون جدوى، وأن عائلته المكونة من تسعة أفراد تكابد فقرا صعبا. ويقول عاليمو إن أرباب العمل يفضلون عاملين بيضا على حساب السود الذين لا يحظون برعاية الدولة. ويشكو من تفشي العنصرية في مختلف مناحي الحياة، داعيا للتنبه للبنى التحتية المتآكلة في حيه «عفولة عليت .» وتتكرر الشكوى على لسان شيمعون الاما (49 عاما) من العفولة وهو أيضا يعاني من إهمال وفقدان مصادر العمل وخدمات الرفاه والصحة.

البيض والسود

ويقول ألاما للإذاعة العامة إن أكثر ما يضايقه الملاحظات المهينة لأبنائه في المدرسة من قبل بقية أترابهم الإسرائيليين الذين يعاملونهم باستعلائية وازدراء. ويؤكد أنه كان طفلا حينما شارك ذويه بالسير على الأقدام من إثيوبيا حتى السودان طيلة أسبوعين وناموا على الطرقات حتى نقلتهم خلسة طائرات إسرائيلية للبلاد. ويتابع بلغة عبرية سليمة «كنا نعتقد أننا في الطريق لجنة عدن ولم نتخيل مواجهة هذه العنصرية والاستخفاف ولذا أحن اليوم لموطني الأول رغم قسوة المعيشة هناك».

يشار إلى أن حادثة اعتداء رجل شرطة على جندي إثيوبي في القدس المحتلة في مايو/ أيار 2015 أشعلت احتجاجات الإثيوبيين الذين يعدون اليوم نحو 140 ألف نسمة ويقيم معظمهم في أحياء فقيرة في مدن الأطراف. وقتها وفي تلميح واضح لموقف الحكومة ورئيسها نتنياهو انتقد رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اكتفاء المسؤولين بالأقوال والوعود، داعيا إسرائيل لتصحيح المسار. وقال إنها لا تستطيع إبقاء هؤلاء يشعرون بالاغتراب والإقصاء.