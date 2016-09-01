﻿رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيراني: يجب على الغرب أن يشكر الجمهورية الإسلامية لتنفيذ أحكام الإعدام

لندن ـ «القدس العربي»: صرح مستشار رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد جواد لاريجاني، أنه يجب على الغرب أن يشكرهم بسبب تنفيذ حكم الإعدام.

وأكد محمد جواد لاريجاني وهو شقيق رئيسي البرلمان والسلطة القضائية، خلال حديثه لوكالة «ميزان» للأنباء التابعة للقضاء الإيراني أنه يجب على الدول الغربية وأحمد شهيد، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الشأن الإيراني، أن يشكروا الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذها حكم الإعدام بحق مهربي المخدرات وأوضح أنه على أساس القوانين الإيرانية يتم تنزيل أشد العقوبة على مهربي وتجار المخدرات عوضا عن مهاجمتها في إيران لأنهم يدمرون الشباب والمجتمع، وأن تجارة المخدرات تتم من أفغانستان إلى المدن الغربية ومنها باريس وبرلين وواشنطن، وأن إيران هي المسير الرئيسي لعبورها.

بينما قبل أسابيع قليلة، قال نائب رئيس السلطة القضائية الإيراني للشؤون الاجتماعية ومنع وقوع الجرائم، محمد باقر أُلفت، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق مهربي وتجار المخدرات لم يحقق النتائج المرجوة، وإن نسبة تجارة المخدرات في إيران ازدادت قياساً مع السنوات الماضية.

وسبق أن انتقد آية الله صادق لاريجاني، رئيس القضاء الإيراني، مسودة القرار حول تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران الذي قدمته الحكومة الكندية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودافع عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال الذين ارتكبوا الجريمة قبل الـ18 من عمرهم.

ووصف القرار بأنه تكرار للتقارير السابقة لبان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، وأحمد شهيد، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الشأن الإيراني، وقال إن إيران أجابت على هذه التقارير بدلائل منطقية ووثائق كاملة سابقاً.

وقال «لا يحق لنا وليس لدينا أي سبب أن نتجاهل حق عائلة الضحية لطلب القصاص، ونمنع تنفيذ الإعدام بحق الذين ارتكبوا الجريمة قبل الـ18 من عمرهم والآن وصلوا إلى سن 25 عاماً على سبيل المثال».

ويعارض نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الأطفال في إيران بشدة أسلوب القضاء الإيراني الذي يحتفظ بالأطفال المحكوم عليهم بالإعدام في السجون لسنوات عدة حتى يبلغ عمرهم أكثر من 18 عاماً ومن ثم يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.