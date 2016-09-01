﻿هل يُعاد إنشاء تنظيم «القاعدة» في سوريا؟

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: كشف مصدر في المعارضة السورية في محافظة درعا أن الأردنيين أبو جليبيب وأبو خديجة يعتزمان تشكيل فصيل مقاتل جديد يتبع تنظيم القاعدة بزعامة أيمن الظواهري.

وقال المصدر في تصريح لـ «القدس العربي» إن الأردنيين أعلنا انشقاقهما في وقت سابق من هذا الشهر بعد ان أعلن أبو محمد الجولاني قائد جبهة النصرة سابقاً فك ارتباط الجبهة بتنظيم قاعدة الجهاد التي يقودها أيمن الظواهري من مقرها المفترض في أفغانستان.

وأضاف، أن معلومات توفرت لديه تفيد «بتحركات سرية يجريها الأردنيان في شمال جنوب سوريا لتشكيل فصيل سيحمل اسم تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الشام أو عنوان حركي على غرار أنصار الشريعة في اليمن وسيعلن بيعته لأيمن الظواهري بعد تنفيذه عمليات عسكرية عدة كما جرت عادة الفصائل»، حسب قوله.

ويجري أبو خديجة محاولات لضم أكبر عدد من المقاتلين والكوادر من خلال اتصالات يجريها مع فصائل قريبة من «فكر تنظيم القاعدة حافظت على علاقات متزنة مع جبهة النصرة سابقاً، إضافة إلى كوادر وقيادات في جبهة فتح الشام نفسها، خاصة الذين أبدوا عدم ارتياح لقرار الجبهة فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة».

وذكر المصدر أن أبو خديجة متوارٍ عن الأنظار منذ فترة كما هو أبو جليبيب خشية «اعتقالهما أو تصفيتهما بعد تهديدات لهما من جبهة فتح الشام التي على الأقل ستكتفي بطردهما خارج مناطق سيطرتها أو سيطرة الفصائل السورية في حال القبض عليهما»، وفقا لقول المصدر.

وأشار إلى أن «أغلب الفصائل في الساحة السورية ترى أن إعادة انتاج تنظيم القاعدة في سوريا سيلحق ضرراً كبيراً بمجمل الفصائل السورية».

من جهة أخرى، كشف المصدر أن كلاً من القياديين في «جبهة النصرة» قبل تغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام، «أبو ماريا القحطاني وعلي العرجاني الكويتي هما الآن خارج جبهة فتح الشام التي رفضت إعطاء أي منهما أي منصب، وهما الآن يقودان حملة لمنع قيام فرع جديد لتنظيم القاعدة من خلال جولات ميدانية على الفصائل المختلفة للتحذير من الخطوة المرتقبة لابي خديجة الأردني لاسيما وانهما يعملان ضمن توجه ثوري أكثر منه جهادياً منذ فصلهما عن جبهة النصرة قبل أكثر من عام».

أما أبو علي الحلبي، الذي عرف عن نفسه بأنه أحد المقربين من قيادات «جبهة فتح الشام»، فقد قال لـ «القدس العربي» في اتصال خاص «إن أبو جليبيب يتحرك في محافظات أخرى كمحافظة درعا للإعداد للفصيل الجديد في الوقت نفسه يتولى أبو خديجة مهمة جمع الاتباع في ناطق علاقاته ونفوذه وتأثيره كشرعي كبير في تنظيم القاعدة سابقاً كما يسعى لترتيب وفتح المقرات تمهيداً للإعلان عن تشكيل مقاتل تابع لأيمن الظواهري مشيعين أن المسألة شرعية متعلقة بالبيعة ونقضها وأن ما يسعون إليه لن يتعارض وهدف الفصائل»، حسب تعبيره.

وقال، إن الفصائل السورية تنوي الإعلان عن «جبهة موسعة تضم معظم الفصائل الإسلامية المعتدلة تحت قيادة واحدة ومجلس شورى واحد يضم قادة الفصائل المنضوية بالجبهة، وتلقى أبو خديجة عرضا ليكون عضو مجلس شورى إضافة إلى عضوية أبو جليبيب لكنهما رفضا هذا العرض».

ويأمل أبو خديجة «تلميحات من الظواهري في خطاب مقبل تشجعه على الإعلان عن الفرع الجديد لتنظيم القاعدة وإعلان بيعته للظواهري خاصة بعد حالة التململ التي تشهدها أوساط جبهة فتح الشام بعد فك ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة وهو ما طرحته منشورات تم توزيعها بشكل سري أوضحت أن فك الارتباط لم يحقق أي مكاسب وأن الذين ورطوا الجولاني لم يوفوا بوعودهم برفع اسم النصرة عن قائمة المنظمات الإرهابية التي صرح أكثر من مسؤول أمريكي بأن تغيير الاسم لا يعني شيئاً ولا يرفع عن النصرة باسمها الجديد صفة الإرهاب».