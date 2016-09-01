في دانية بليلة
عبد الغني فوزي
Sep 02, 2016
كما تجيء العتمة
من خلف أفق لا أفق له
تحضن اشتعالاتك
في القرار الذي يسع كل دانية بليلة
وتطوف شظاياك الرحيمة
في كأس كالوطن
فلا تلاقي غير وجهك
بحجم سماء منكسرة
بين نقطتين عصيتين على التدوين
نقطة البدء الملتبس
والمنتهى المأسور في جيوبهم
وتبقى عالقا ببال السقوط
قد تخرج من جلد المسافة للسؤال:
كأن تمشي في حومة العائدين من الحروب كل مساء
كي تختم شموعك على أعناق ملتوية
كأن تتبول من أسفل على غسيل السحرة!
وتدعو لهم بالحياة دون جيوب مكينة
كأن تعبر سوق الديمقراطية سريعا
كعناوين مقتولة
حتى لا تفقد الحاسة في طبيخهم
كأن تعتصم بعودك
وتراود نفسك عن نفسها
بين رغوة الحروب وانصراف الطبيعة
علك تتجلى في الغناء
وليكون لك بعض من هواء
في الناي الذي لا ينام
الهواء الذي تفركه أصابع اليتم
فيرن عميقا في النفق!
شاعر مغربي
في دانية بليلة
عبد الغني فوزي