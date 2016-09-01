﻿«هيومن رايتس ووتش» تطالب بالإفراج عن مدون جزائري

الجزائر – أ ف ب: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء السلطات الجزائرية بالغاء حكم بالسجن عأمين بحق مدون وصحافي معروف بانتقاده للسلطات. والمدون محمد تامالت الذي قالت المنظمة إنه يحمل ايضاً الجنسية البريطانية، كان حكم عليه في 11 تموز/يوليو بالسجن عأمين وبغرامة بقيمة 200 الف دينار جزائري (1632 يورو). وتم تأكيد الحكم في 9 آب/اغسطس من محكمة الاستئناف في الجزائر، بحسب بيان المنظمة.

وقالت سارة ويتسون مديرة قسم شمال افريقيا والشرق الاوسط بالمنظمة «على السلطات الجزائرية ان تبطل قرار القضاء بحق تامالات». وبحسب المنظمة فان الاتهامات ضد تامالات تتعلق بمحتويات «نشرت على صفحة فيسبوك، وخصوصاً (..) قصيدة تتضمن ابياتاً فيها شتم للسيد (عبد العزيز) بوتفليقة» الرئيس الجزائري.

واعتقل تامالت (42 عاماً) في الجزائر العاصمة في 27 حزيران/يونيو ووجهت اليه تهمتا «الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف» و»إهانة هيئة نظامية»، وذلك استناداً للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي.

وحسب المنظمة فان المحكمة اضافت في 11 تموز/يوليو «تهمة اخرى هي الاساءة إلى موظف، وهي التهمة التي تصل عقوبتها بحسب الفصل 144 السجن لعأمين». واضافت ويتسون «ان حرية التعبير لن تكون ابداً مضمونة في الجزائر طالما ان قصيدة نشرت على فيسبوك يمكن ان تكون عقوبتها السجن عأمين».

وذكرت المنظمة بان الدستور الجزائري يضمن حرية التعبير. ودخل تامالات في اضراب عن الطعام منذ 27 حزيران/يونيو وصحته متدهورة بحسب المنظمة التي نقلت معلوماتها عن مصادر اعلامية.