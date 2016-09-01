﻿مسلحون من دارفور يكثفون وجودهم في واحة «زلة» جنوب غرب ليبيا بعد مواجهات مع الأهالي

ليبيا – وكالات: شهدت واحة زلة (750 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس) هدوءًا حذراً، الأربعاء، من أنحاء البلدة كافة والتي تقدر بـ9 آلاف نسمة بعد مواجهات مع مسلحي متمردي حركة «العدل والمساواة» الدارفورية ما أدى لمقتل مواطن بالبلدة في مواجهات متقطعة أسفرت ليلة البارحة عن أضرار في ثلاثة منازل بناحية تلبساوين.

وأشار رئيس المجلس التسييري في واحة زلة، في اتصال مع «بوابة الوسط» الأربعاء، إلى أن مسلحي حركة العدل والمساواة كثفوا ليلة البارحة تواجدهم العسكري على مداخل البلدة ونصبوا حواجزها العسكرية، وسط حالة من الغضب الشديد في صفوف المدنيين على ما يجري من اعتداءات. وأضاف أن أصوات الاشتباكات والقصف غابت خلال الساعات الأولى من الاربعاء عن منطقته، لافتًا إلى أن الحركة طبيعية لسكان لواحة زلة بخلاف ما كان الوضع عليه الثلاثاء.

وكشفت الأحداث التي شهدتها بلدة زلة التي تبعد بنحو 750 كلم جنوب شرق طرابلس، الثلاثاء، أن البلدة تمتلئ بالمقاتلين الأفارقة وخاصة متمردي دارفور السودانية بعد طردهم من منطقة الكفرة مطلع العام الجاري. وقدرت إحصائيات سودانية أعداد متمردي حركة دارفور بـ 1000 مقاتل فيما أشارت ذات الإحصائية إلى تمركز ذات القوى بواحة مرادة بنحو 350 عنصرًا.

لم يعرف توقيت ظهور المقاتلين الدارفوريين ببلدة زلة على وجه الدقة، فبينما أرجع محللون تحدثوا إلى «بوابة الوسط» سبب تواجد الفصائل السودانية من متمردي دارفور في الجنوب الشرقي لليبيا إلى العلاقة التي كانت سائدة بين القذافي وزعيم الحركة خليل إبراهيم، إضافة إلى الانفلات الأمني الذي صاحب أحداث شباط / فبراير 2011 في ليبيا، وكذلك تضييق الخناق من قبل السلطات السودانية على هؤلاء المتمردين، الذين نجحوا في تهريب كميات كبيرة من السلاح ورثتها حركة العدل والمساواة عن نظام القذافي الذي كان أهم حليف استراتيجي لها.

غير أن الأهالي ببلدة زلة لاحظوا تزايد أعداد المقاتلين الأفارقة عقب الإعلان عن العملية العسكرية المعروفة بـ«القرضابية 2» قادمين من معسكر خالد بن الوليد بخليج البمبة، حيث ذكر عدد منهم أنهم شاهدوا عددًا منهم يقود سيارات تحمل «استيكارات» الجيش الليبي، وهو ما يتطابق مع تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة في شباط / فبراير 2016 الذي كشف عن «وجود فصائل مسلحة من العدل والمساواة وجيش التحرير السوداني (فصيل أركو مناوي) جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني الليبي وفق ما جاء بالتقرير.

وذكر نشطاء من البلدة لـ«بوابة الوسط» أنه في البدايات كانت حركة المقاتلين الدارفوريين غير ظاهرة للعيان، إلا أنه في الآونة الأخيرة باتت واضحة للجميع. ونقل النشطاء قولهم: إن هذه الفصائل التي تتوزع على ثلاث قوى محلية تتمركز في كل من الترزة 7 كلم شمال البلدة وتليسم 15 كلم من ناحية جنوب زلة.

وشهدت بلدة زلة، أمس الثلاثاء، حالة من الاحتقان الشديد والتوتر الأمني في أعقاب مقتل مواطن على يد الفصائل المسلحة التابعة لحركة «العدل والمساواة» السودانية، أثناء تبادل لإطلاق النار صباح أمس بين الفصائل المتمركزة في البلدة، بعد اتهام أحد المواطنين مجموعة مسلحة تابعة لـ»العدل والمساواة» السودانية بإطلاق النار على نقطة تفتيش تديرها قوات من «القرضابية 2»، بينما كان المواطن يقترب من النقطة، فيما أصيب مواطن آخر بجروح.