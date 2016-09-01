﻿استعدادات القوات الليبية لحسم معركة سرت في مراحلها الأخيرة

طرابلس – وكالات: أعلن متحدث باسم العملية العسكرية الليبية الهادفة الى استعادة سرت من تنظيم الدولة الاسلامية الخميس ان استعدادات ‏القوات الحكومية لحسم المعركة دخلت مراحلها الاخيرة، وذلك غداة زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الى ‏المدينة.‏

وقال رضا عيسى ان «الهدوء يخيم على جبهات القتال في سرت، لكن القوات تستعد لحسم المعركة ‏في المدينة وقد دخلت هذه الاستعدادات مراحلها الاخيرة مع اعادة تنظيم القوات لصفوفها». اضاف «ساعة الصفر لم تحدد ‏بعد، الا ان الحسم أصبح قريباً جداً».‏

‏ وقال الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، العميد محمد الغصري، إن قواتهم اقتحمت «عمارات 656» ‏وحدة سكنية ‏آخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت.‏ وأوضح الغصري لـ»بوابة الوسط» ليل الأربعاء أن مرحلة «مكمداس الحسم» قد بدأت ضد بقايا مسلحي التنظيم ‏‏بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرًا إلى انتشار عشرات الجثث لمقاتلي التنظيم بالشوارع من مختلف الجنسيات.‏وقال اسماعيل شكري رئيس المخابرات العسكرية في مصراتة إن الكتائب صادرت نسخا من توجيهات لمقاتلي تنظيم ‏الدولة الإسلامية ببدء انسحاب تكتيكي قبل تفجير سيارات ملغومة.‏وأضاف «صدرت لهم التعليمات أنهم ينسحبون عندما تدخل المشاة وهم يرسلون السيارات المفخخة ويرمون بمدفعية ‏الهاون. يعتمدون علي القناصة ومدفعية الهاون والألغام ولا يستخدمون القتال المباشر».‏

وكان رضا عيسى المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» أعلن عن بدء الهجوم النهائي على آخر معاقل التنظيم الارهابي ‏‏في مدينة سرت، في أعقاب المكاسب الميدانية التي حققتها قوات البنيان داخل الاحياء التي كانت تختبئ فيها فلول تنظيم ‏الدولة الاسلامية ‏الهاربة.‏

وأكد، بحسب موقع بوابة افريقيا الاخباري الليبي أن «قوات البنيان المرصوص تقوم بتمشيط شوارع الاحياء التي ‏‏بسطت سيطرتها عليها استعداداً للهجوم على تنظيم داعش في الحي رقم 3»، مشيرا الى ان المناطق التي لا يزال يتواجد ‏فيها ‏داعش ليست ذات أهمية استراتيجية» متوقعاً أن يتحقق الحسم في وقت قريب جداً.‏

وكانت قوات حكومة الوفاق سيطرت مساء الاثنين على الحي رقم 1 في شمال المدينة، أحد آخر معقلين لتنظيم الدولة ‏الاسلامية في سرت (450 كلم شرق طرابلس)، لينحصر بذلك وجود التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية باجزاء ‏من الحي رقم 3 في شرقها.‏

وفي خطوة لافتة، زار السراج الاربعاء سرت للمرة الأولى منذ انطلاق عملية «البنيان المرصوص» ضد تنظيم الدولة ‏الإسلامية في 12 ايار/مايو، حيث اكد ان قوات حكومته ستلاحق بقايا التنظيم المتطرف «اينما وجدوا» في ليبيا.‏ ‏ وقالت حكومة الوفاق في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك ان السراج تفقد رفقة اعضاء آخرين في حكومته ‏‏‏»محاور القتال بالمدينة ومجمع واغادوغو» الذي كان يتحصن فيه تنظيم الدولة الاسلامية قبل ان تسيطر عليه القوات ‏‏الحكومية. وقدم قادة ميدانيون في قوات حكومة الوفاق «شرحاً وافياً عن مجريات العمليات في المدينة والوضع الحالي ‏‏للمعارك، والتقدم الكبير الذي تم من اجل تحرير المدينة بالكامل».‏

في هذا السياق، قال مدير ادارة التواصل والإعلام في رئاسة الحكومة جلال عثمان أمس ان زيارة السراج «رسالة واضحة بأن ‏القوات التي تقاتل في سرت هي قوات تتبع القيادة العامة للجيش الليبي وليست مجرد مليشيات».‏ واضاف «الزيارة هدفت ايضاً الى رفع معنويات المقاتلين لان الحسم قريب جداً»، واطلع السراج خلالها على اخر ‏المستجدات العسكرية.‏

وقال السراج خلال الزيارة ان هذه الحرب «رمز لوحدة الشعب الليبي ومشروع وطني يشارك فيه الجميع»، مؤكداً «سنستمر ‏بعون الله في ملاحقة فلول داعش وندكهم اينما وجدوا في ارض الوطن».‏

وحسب البيان الحكومي، فقد أكد أعضاء الحكومة خلال الزيارة حرصهم على «دعم الجبهات بما تحتاجه من تسليح وعتاد، ‏وتوفير الامدادات الطبية والعلاج اللائق للجرحى والمصابين، وهناك تنسيق مستمر مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا ‏الاطار». وقتل في العملية العسكرية منذ انطلاقها اكثر من 400 عنصر من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق واصيب نحو ‏‏2500 عنصر اخر بجروح.‏

وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سرت من وحدات عسكرية صغيرة من الجيش الليبي المفكك ومن ‏جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا ابرزها مصراتة، العاصمة الاقتصادية لليبيا.‏

ولدت هذه الجماعات عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي قتل فيها الزعيم السابق معمر القذافي. وبعد اطاحة ‏النظام، احتفظت هذه الجماعات بأسلحتها وأصبحت الجهة العسكرية الأبرز في ليبيا والاكثر تأثيراً في امنها.‏

وتزامنت زيارة السراج الى سرت مع صدور قرار عن حكومة الوفاق يتم بموجبه اعتبار «كل الشهداء والمفقودين وذوي ‏الاعاقة المستديمة» في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية من المشمولين بالاستفادة من المخصصات الممنوحة لاسر ‏قتلى الجيش الليبي والرعاية الصحية الخاصة ايضا بافراد الجيش المصابين.‏ وقتل في العملية العسكرية في سرت منذ انطلاقها اكثر من 400 عنصر من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق وأصيب ‏نحو 2500 عنصر اخر بجروح.‏

وكانت قوات عملية البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً، قد بسطت سيطرتها على الحي ‏السكني رقم (1) بالكامل وطهرته من الجيوب المتبقية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وبدأت في مطاردة فلول داعش ‏في آخر معاقله في مدينة سرت. وتحظى قوات عملية البنيان المرصوص بدعم جوي امريكي في تصديها لداعش منذ أمس.‏