استعدادات القوات الليبية لحسم معركة سرت في مراحلها الأخيرة
السراج يزورها ويؤكد ملاحقة بقايا تنظيم الدولة الإسلامية «أينما وجدوا» في ليبيا
طرابلس – وكالات: أعلن متحدث باسم العملية العسكرية الليبية الهادفة الى استعادة سرت من تنظيم الدولة الاسلامية الخميس ان استعدادات القوات الحكومية لحسم المعركة دخلت مراحلها الاخيرة، وذلك غداة زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الى المدينة.
وقال رضا عيسى ان «الهدوء يخيم على جبهات القتال في سرت، لكن القوات تستعد لحسم المعركة في المدينة وقد دخلت هذه الاستعدادات مراحلها الاخيرة مع اعادة تنظيم القوات لصفوفها». اضاف «ساعة الصفر لم تحدد بعد، الا ان الحسم أصبح قريباً جداً».
وقال الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، العميد محمد الغصري، إن قواتهم اقتحمت «عمارات 656» وحدة سكنية آخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت. وأوضح الغصري لـ»بوابة الوسط» ليل الأربعاء أن مرحلة «مكمداس الحسم» قد بدأت ضد بقايا مسلحي التنظيم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرًا إلى انتشار عشرات الجثث لمقاتلي التنظيم بالشوارع من مختلف الجنسيات.وقال اسماعيل شكري رئيس المخابرات العسكرية في مصراتة إن الكتائب صادرت نسخا من توجيهات لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ببدء انسحاب تكتيكي قبل تفجير سيارات ملغومة.وأضاف «صدرت لهم التعليمات أنهم ينسحبون عندما تدخل المشاة وهم يرسلون السيارات المفخخة ويرمون بمدفعية الهاون. يعتمدون علي القناصة ومدفعية الهاون والألغام ولا يستخدمون القتال المباشر».
وكان رضا عيسى المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» أعلن عن بدء الهجوم النهائي على آخر معاقل التنظيم الارهابي في مدينة سرت، في أعقاب المكاسب الميدانية التي حققتها قوات البنيان داخل الاحياء التي كانت تختبئ فيها فلول تنظيم الدولة الاسلامية الهاربة.
وأكد، بحسب موقع بوابة افريقيا الاخباري الليبي أن «قوات البنيان المرصوص تقوم بتمشيط شوارع الاحياء التي بسطت سيطرتها عليها استعداداً للهجوم على تنظيم داعش في الحي رقم 3»، مشيرا الى ان المناطق التي لا يزال يتواجد فيها داعش ليست ذات أهمية استراتيجية» متوقعاً أن يتحقق الحسم في وقت قريب جداً.
وكانت قوات حكومة الوفاق سيطرت مساء الاثنين على الحي رقم 1 في شمال المدينة، أحد آخر معقلين لتنظيم الدولة الاسلامية في سرت (450 كلم شرق طرابلس)، لينحصر بذلك وجود التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية باجزاء من الحي رقم 3 في شرقها.
وفي خطوة لافتة، زار السراج الاربعاء سرت للمرة الأولى منذ انطلاق عملية «البنيان المرصوص» ضد تنظيم الدولة الإسلامية في 12 ايار/مايو، حيث اكد ان قوات حكومته ستلاحق بقايا التنظيم المتطرف «اينما وجدوا» في ليبيا. وقالت حكومة الوفاق في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك ان السراج تفقد رفقة اعضاء آخرين في حكومته »محاور القتال بالمدينة ومجمع واغادوغو» الذي كان يتحصن فيه تنظيم الدولة الاسلامية قبل ان تسيطر عليه القوات الحكومية. وقدم قادة ميدانيون في قوات حكومة الوفاق «شرحاً وافياً عن مجريات العمليات في المدينة والوضع الحالي للمعارك، والتقدم الكبير الذي تم من اجل تحرير المدينة بالكامل».
في هذا السياق، قال مدير ادارة التواصل والإعلام في رئاسة الحكومة جلال عثمان أمس ان زيارة السراج «رسالة واضحة بأن القوات التي تقاتل في سرت هي قوات تتبع القيادة العامة للجيش الليبي وليست مجرد مليشيات». واضاف «الزيارة هدفت ايضاً الى رفع معنويات المقاتلين لان الحسم قريب جداً»، واطلع السراج خلالها على اخر المستجدات العسكرية.
وقال السراج خلال الزيارة ان هذه الحرب «رمز لوحدة الشعب الليبي ومشروع وطني يشارك فيه الجميع»، مؤكداً «سنستمر بعون الله في ملاحقة فلول داعش وندكهم اينما وجدوا في ارض الوطن».
وحسب البيان الحكومي، فقد أكد أعضاء الحكومة خلال الزيارة حرصهم على «دعم الجبهات بما تحتاجه من تسليح وعتاد، وتوفير الامدادات الطبية والعلاج اللائق للجرحى والمصابين، وهناك تنسيق مستمر مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاطار». وقتل في العملية العسكرية منذ انطلاقها اكثر من 400 عنصر من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق واصيب نحو 2500 عنصر اخر بجروح.
وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سرت من وحدات عسكرية صغيرة من الجيش الليبي المفكك ومن جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا ابرزها مصراتة، العاصمة الاقتصادية لليبيا.
ولدت هذه الجماعات عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي قتل فيها الزعيم السابق معمر القذافي. وبعد اطاحة النظام، احتفظت هذه الجماعات بأسلحتها وأصبحت الجهة العسكرية الأبرز في ليبيا والاكثر تأثيراً في امنها.
وتزامنت زيارة السراج الى سرت مع صدور قرار عن حكومة الوفاق يتم بموجبه اعتبار «كل الشهداء والمفقودين وذوي الاعاقة المستديمة» في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية من المشمولين بالاستفادة من المخصصات الممنوحة لاسر قتلى الجيش الليبي والرعاية الصحية الخاصة ايضا بافراد الجيش المصابين. وقتل في العملية العسكرية في سرت منذ انطلاقها اكثر من 400 عنصر من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق وأصيب نحو 2500 عنصر اخر بجروح.
وكانت قوات عملية البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً، قد بسطت سيطرتها على الحي السكني رقم (1) بالكامل وطهرته من الجيوب المتبقية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وبدأت في مطاردة فلول داعش في آخر معاقله في مدينة سرت. وتحظى قوات عملية البنيان المرصوص بدعم جوي امريكي في تصديها لداعش منذ أمس.
السراج يزورها ويؤكد ملاحقة بقايا تنظيم الدولة الإسلامية «أينما وجدوا» في ليبيا