﻿مديرة صندوق النقد الدولي: من المرجح خفض توقعات النمو مع تراجع التجارة

واشنطن – رويترز: قالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيخفض مجددا على الأرجح توقعاته للنمو العالمي لعام 2016، نظرا لقتامة الآفاق الاقتصادية بسبب ضعف الطلب وتراجع التجارة والاستثمار وتنامي عدم المساواة.

وقالت لاغارد في مقابلة أن قادة مجموعة العشرين يحتاجون إلى بذل مزيد من الجهود لتحفيز الطلب والنهوض بالتجارة والعولمة ومكافحة عدم المساواة.

وفي حين لم تتحقق بعد تهديدات رئيسية للاقتصاد العالمي مثل ركود نتيجة تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أو انهيار النمو الصيني، فإنها وصفت التوقعات الكلية بأنها «نمو ينخفض بشكل طفيف، ويتسم بالهشاشة والضعف، ولا تغذيه التجارة بكل تأكيد». وأضافت «يمكن القول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يسفر عن الأزمة الضخمة التى توقعانها، وأن التحول الصينى يسير بشكل مقبول، وأن الأسعار المنخفصة للسلع الأولية قد ارتفعت قليلا.. هذا ما يجرى على السطح.

«لكن عندما تنظر في عمق آفاق النمو الاقتصادى وإمكانيات النمو والإنتاجية، فإننا لا نتلقى إشارت جيدة جدا. ومن المحتمل أن نقوم بمراجعة توقعات النمو بتخفيضها في 2016.» ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولى بمراجعة توقعات النمو العالمى فى مطلع أكتوبر/تشرين الأول قبل اجتماعه السنوى. وإذا جرى تخفيض توقعات النمو فإنها ستكون المرة السادسة على التوإلى فى نحو 18 شهرا.

وأدت حالة عدم التيقن العالمي، الناتجة عن تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى فى 23 يونيو/حزيران، إلى قيام صندوق النقد فى يوليو/تموز بخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المئة لعام 2016، و3.4 في المئة لعام 2017 بانخفاض قدره عُشر نقطة مئوية لكل عام.

وقالت لاغارد ان التأثير الاقتصادي الكامل لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون معروفا بشكل كامل قبل 2017، عندما يصبح شكل مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى أكثر وضوحا. لكنها أشارت إلى أن ثروة البريطانيين انخفضت بنسبة 15 في المئة بفعل تراجع قيمه الجنيه الإسترلينى، فضلا عن ضعف البيانات المتعلقة بثقة المستهلكين والشركات فى بريطانيا. وقالت لاغارد إنها ستبلغ قادة مجموعة العشرين يومي الأحد والاثنين فى مدينة هانغتشو الصينية أن المزيد من الخفض فى إمكانات النمو، ووضع مزيد من العوائق أمام حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص، يمكن أن يضر بهم. وقالت ان المتضررين من التجارة والابتكار يحتاجون إلى المساعدة عبر سياسات تسمح لهم بتعلم واكتساب مهارات جديدة وإتاحة التنقل الوظيفي.

وأضافت «هذا أمر يجب أن تهتم وتحشد له جميع البلدان والحكومات.»

وقال صندوق النقد الدولى فى مذكرة مختصرة لقادة مجموعة العشرين إن انخفاض حجم التجارة ساهم فى تراجع النمو، وحثهم على تأكيد فوائد التجارة.