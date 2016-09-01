﻿«فلاي دبي» الإماراتية: ارتفاع عدد المسافرين 16 في المئة وتسلم 6 طائرات قبل نهاية العام

دبي – د ب أ: أعلنت شركة «فلاي دبي» الإماراتية تسجيل 16.5 في المئة ارتفاعا في اعداد المسافرين المستخدمين لطائراتها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة، للصحافيين أمس الخميس إان طائرات «فلاي دبي» نقلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري4.9 مليون مسافر بزيادة 10.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وذكر أن الشركة، التي تطبق سياسة السفر الاقتصادي، سجلت عائدات إجمالية بقيمة 2302 مليون درهم (627 مليون دولار أمريكي) بزيادة 5.4 في المئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي زيادة في معدل الرحلات إلى الوجهات القائمة على شبكتها متضمنة مملكة البحرين وباكو وبلغراد وبوخارست ومسقط وصلالة.

وتابع الغيث «تواصل شبكة فلاي دبي نضوجها لتقديم خدمات ربط محسنة، بالتزامن مع الطلب المتزايد على السفر في المنطقة، ونتطلع إلى النصف الثاني من العام حيث تتسلم أولى الطائرات من طلبية الـ111 طائرة التي تم طلبها خلال عام 2013، منها ثماني طائرات تمت جدولتها للتسليم بين شهري ايار /مايو وكانون أول/ ديسمبر».من جانبه قال موكيش سوداني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «فلاي دبي» ان الشركة شهدت ضغطا مستمرا على العائدات بسبب عدم الوضوح في الأوضاع المالية العالمية، وانخفاض أسعار النفط وأسعار صرف العملات المتقلبة، وتركز بشكل كبير على تحسين التكاليف، مع الاستمرار في هدفها الأكبر المتمثل في توسيع الشبكة وتطوير الخدمات.

وأضاف أن أسعار النفط المنخفضة أسهمت في تقليص عمليات التحوط في شراء الوقود التي تقوم بها من 41 في المئة العام الماضي إلى 22 في المئة لعام 2016 حيث شكل الوقود 23.5 في المئة من تكاليف التشغيل الكلية مقارنة بـ30.6 في المئة العام الماضي.

وأشار إلى أن متوسط عمر الأسطول بلغ خلال النصف الأول من 2016 حوالي 3.7 سنة ، فيما أصدرت «فلاي دبي» خلال هذه الفترة ثلاثة أوامر للبيع وإعادة التأجير لثماني طائرات من طراز «بوينغ 737-800 نيو» وانضمت إحداها إلى الأسطول خلال شهر أيار/مايو، وأخرى خلال حزيران/ يونيو.

وستسهم الطائرات الـست التي تتسلمها الناقلة خلال النصف الثاني من عام 2016 في زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بـ77 رحلة ستتم إضافتها من مطار دبي الدولي إلى ألماتى وأسمرة وأستانا والبحرين وبانكوك وبيشكيك وبراتيسلافا وكولمبو، إلى جانب دار السلام وعنتيبي وإربيل وكييف وماليه وموسكو وأوديسا، إضافة إلى براغ وتبيليسي ويريفان ويكاترينبرغ وزنجبار .