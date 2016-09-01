﻿«القطرية» تخطط لطلبية طائرات كبيرة قريبا

الدوحة – رويترز: قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أمس الأول ان الشركة تخطط للقيام بطلبية شراء طائرات كبيرة من أجل تلبية خطط توسعة الأسطول وتعزيز شبكتها العالمية، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الطلبية ولا الشركة المصنعة.

وأضاف أن لدى الخطوط القطرية برنامجا مستمرا لتوسعة الأسطول وإحلال الطائرات «للإبقاء على متوسط عمر الأسطول صغيرا».

وفي وقت سابق هذا العام امتنعت الشركة عن تسلم ثلاث طائرات «إيرباص ايه320نيو» في إطار صفقة لشراء 80 طائرة، قال الباكر إنها مهددة بسبب مشاكل في تبريد المحركات، ما حدا بالشركة إلى استكشاف خيار التحول إلى الطراز المنافس «بوينغ737ماكس».

كانت الخطوط القطرية قالت في يوليو/تموز انها تجري محادثات متقدمة مع «بوينغ» لشراء ما يصل إلى 30 طائرة نحيفة البدن.

وتكافح «إيرباص» لتلبية التسليمات القطرية لطائرتها طويلة المدى «إيه350»، وهو ما يؤدي مع مشاكل الطائرة «إيه320نيو» إلى احتمال تكبد الخطوط القطرية خسارة في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار حسبما قال الباكر.

وقال «علاقتنا متوترة جدا.. ما يحدث في إيرباص بخصوص التسليمات يؤثر تأثيرا خطيرا على نمونا.»

وعلى العكس من شركات الطيران الأخرى التي تقلص خطط التوسع بسبب تراجع الطلب، تعكف الخطوط القطرية بقوة على زيادة حجم أسطولها رغم تباطؤ الاقتصادات الخليجية بسبب أسعار النفط المنخفضة.

لكن الشركة قالت ان عوائدها من النقل الفاخر تراجعت في ظل انخفاض ثقة الشركات وتراجع الإنفاق بالدول المنتجة للنفط.