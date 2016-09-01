﻿شركة «فارغلوري» التايوانية العقارية تستأنف مشروعا بمليار دولار في أبوظبي

أبوظبي – رويترز: قال مسؤول تنفيذى كبير في شركة «فارغلوري لاند) أمس الخميس ان شركته استأنفت العمل في مشروع عقاري بقيمة مليار دولار في أبوظبي بعد تعطل العمل فيه، متوقعا الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى في 2018 أي بعد عامين من الموعد الذي تقرر في الأصل.

يأتي استئناف المشروع الذي يجري تنفيذه في جزيرة المارية، في الوقت الذى تستثمر فيه أبوظبي مليارات الدولارات في السياحة والعقارات والصناعة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على قطاع النفط، الذى تضرر من انخفاض طال أمده في أسعار النفط الخام.

وكانت شركة «فارغلوري لاند» للتطوير العقارى، التابعة لمجموعة «فارغلوري» التايوانية العملا، أعلنت عن المشروع السكنى الفاخر في المنطقة المالية الحرة في أبوظبي في 2013، قائلة إن المرحلة الأولى ستكون جاهزة بحلول 2016.

لكن الأسعار في قطاع العقارات في أبوظبي شهدت تقلبات كبيرة منذ ذلك الحين، لتقفز في البداية بشكل حاد، قبل أن تتراجع مع نزول أسعار النفط الذي أثر سلبا على الإنفاق الحكومى ودفع إلى تسريح الآلاف في الشركات المملوكة للإمارة والشركات النفطية.

وقال جاك هو، العضو المنتدب لـ»فارغلوري الشرق الأوسط» للصحافيين «التأخير يرجع إلى التقلب العالمى. ونحن كمطورين عقاريين كان علينا أن ننظر إلى المعنويات في السوق».

وأضاف «تطلعنا إلى السوق بحذر وقمنا بتعديل مزيج المنتجات». وسيتألف المشروع الآن من أربعة أبراج، مع مزيج من المساحات السكنية والإدارية. وسيتكون المشروع الأول من مجمع سكني من 29 طابقا. وتتولى مجموعة «الفارعة» الإماراتية دور المقاول الرئيسي للمشروع.

وقال هو انه جرى بيع نحو عشرة في المئة من الوحدات السكنية البالغ عددها 220 شقة، مضيفا أن نحو نصف المشترين من دول الخليج. ومن المقرر استكمال المراحل المتبقية في 2022 بناء على ظروف السوق.

وأضاف هو «نحن نعتمد نظرة طويلة المدى لجزيرة المارية، فهي مستقبل أبوظبي والمحرك الاقتصادى مع اتجاه الإمارة للتنويع والتحول إلى اقتصاد غير نفطى».