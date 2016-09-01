﻿تماسك أسعار النفط مع توقعات السعودية بموقف مشترك لـ«أوبك»

لندن – طوكيو – رويترز: تماسكت أسعار النفط أمس الخميس بعدما قالت المملكة العربية السعودية ان منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» تتحرك باتجاه اتخاذ موقف مشترك بشأن إنتاج النفط يعتقد بعض المستثمرين أنه قد يدعم الأسعار.

ولم تسجل العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني تغيرا يذكر لتستقر عند 46.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلقت منخفضة 1.84 دولار في تسوية أمس الأول.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي خمسة سنتات إلى 44.75 دولار للبرميل، بعدما هبطت 1.65 دولار في الجلسة السابقة.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس ان المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها يتحركون بشكل متزايد صوب تبني موقف مشترك.

وقال خلال إحدى الفعاليات في العاصمة اليابانية طوكيو «أعتقد أن هناك تحركا صوب (تبني) موقف مشترك، صوب جهد مشترك.

وأضاف «أعتقد أن هناك تحركا صوب (تبني) موقف مشترك، إذا اتفق المنتجون الآخرون فسيكون من المعقول للسعودية أن تقبل السير على نفس الدرب.»

وقال الجبير «إذا أردت أن يكون لك تأثيرا فعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية، وأرى أنه على مدى الأشهر الخمسة أو الستة الأخيرة كان هناك إدراكا متزايدا بأن هذا بمثابة جهد جماعي.»

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هذا الأسبوع ان بلاده، ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية، ستدعم أي قرار بتثبيت إنتاج النفط لدعم الأسعار، وأن وزير النفط العراقي قال من قبل إن بلاده تريد الاستمرار في زيادة الإنتاج.

وفي الشهر الماضي قالت مصادر في «أوبك» وقطاع النفط ان إيران أيضا تبعث إشارات إيجابية بأنها قد تدعم اتخاذ إجراء مشترك لتعزيز سوق النفط.

ورفضت طهران المشاركة في محاولة سابقة من أوبك ومنتجين خارجها مثل روسيا هذا العام لإعادة الاستقرار إلى الإنتاج وانهارت المحادثات في أبريل نيسان.

ومن المنتظر أن يلتقي أعضاء أوبك في الجزائر على هامش «منتدى الطاقة الدولي» خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يسعوا إلى إحياء اتفاق لتثبيت الإنتاج. ومن المتوقع أن تشارك روسيا في المنتدى.