﻿«فيتش» تُبقي على التصنيف الإئتماني للسعودية مع نظرة مستقبلية سلبية

اسطنبول – الأناضول أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني أمس الخميس على التصنيف الإئتماني للمملكة العربية السعودية عند (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة في تقرير انها اتخذت القرار بناءً على بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وأضافت «الميزانية السعودية تظل داعماً رئيسياً للتصنيف، لكنها ما تزال ضعيفة بسبب تراجع أسعار النفط، ونتوقع أن يبقى العجز الحكومي العام مرتفعاً في 2016 و2017، ما يشير إلى إمكانية مواصلة خفض تصنيفها الإئتماني».

وخفضت «فيتش» التصنيف الإئتماني للسعودية في أبريل/نيسان الماضي إلى «AA-» من»AA»، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية تجاهها. «سلبية».

وتوقعت الوكالة في تقريرها تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 0.9 في المئة في عام 2016، من 3.5 في المئة في 2015، مع تحسنه إلى 1.1 في المئة في 2017، و1.6 في المئة في 2018.

وأرجعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي بمواصلة التوسع في الإنتاج النفطي، والذي سجل رقماً قياسياً في يوليو/تموز الماضي عند 10.7 مليون برميل يومياً.

ويعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط، الذي يشكل 90 في المئة من إيرادات المالية العامة، و80 في المئة من إيرادات الحساب الجاري و40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، «كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي».

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بنسبة 63 في المئة عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).