﻿أرامكو السعودية واليابان توسعان اتفاق تخزين النفط الخام في «أوكيناوا»

طوكيو – رويترز: قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمس الخميس ان الشركة وحكومة اليابان على أعتاب الاتفاق على زيادة السعة التخزينية للنفط الخام في أوكيناوا التي تسخدمها الشركة الحكومية بواقع مليوني برميل.

وبموجب الاتفاق مع طوكيو ستقوم كل من «أرامكو» و»أدنوك» الإماراتية بتخزين ما يصل إلى مليون كيلولتر (6.3 مليون برميل) من الخام في أوكيناوا جنوب غرب البر الرئيسي لليابان.

وفي مقابل توفير مساحة تخزينية مجانية ستحصل اليابان على حق المطالبة بالأولية في السحب من المخزونات في حالة الطوارئ.

وقال الناصر للصحافيين في طوكيو ان زيادة السعة الاستيعابية تصب في مصلحة «أرامكو» واليابان، وأنهما تتطلعان لزيادة قدرها مليوني برميل عما هو متاح الآن.

وقال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية انه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن سعة تخزينية إضافية، على الرغم من أن مصدرا على دراية بالموضوع قال ان الاتفاق من المنتظر توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول.

وتتعامل اليابان مع الخام الذي يجري تخزينه في أوكيناوا على أنه احتياطي نفطي شبه حكومي، وتحسب نصف الكميات التي تخزنها «أرامكو» و»أدنوك» ضمن احتياطي البلاد من الخام.

وتخزن المملكة العربية السعودية الخام في أوكيناوا منذ فبراير/شباط 2011، كما أنها استخدمت المنشأة لإمداد الصين واليابان وكوريا الجنوبية بالنفط.

من جهة ثانية وقعت «أرامكو» أمس أيضا مذكرات تفاهم بشأن التعاون في الأنشطة التجارية في طوكيو مع شركات يابانية، من بينها ثلاث مجموعات مصرفية كبرى.

يأتي اتفاق التخزين ضمن اتفاق تعاون أوسع نطاقا وقعه الأمير محمد ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اللذان التقيا أمس الخميس لمناقشة توجه المملكة نحو تقليل اعتمادها على صادرات النفط ضمن قضايا أخرى.

واتفق البلدان على تأسيس منتدى وزاري تحت اسم «المجموعة المشتركة للرؤية اليابانية السعودية 2030» لمناقشة تعاونهما في الصناعة والتمويل والطاقة للإسهام في استراتيجية اليابان للنمو التي يقودها آبي والإصلاحات الاقتصادية السعودية التي يقودها الأمير محمد.

وسيعقد الاجتماع الأول في أكتوبر/تشرين الأول في الرياض.

وبموجب الاتفاق سيدرس صندوق الاستثمارات العامة – أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة – وبنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة شبكة الابتكار اليابانية الحكومية تمويل مشروعات والاستثمار المشترك فيها.