﻿رئيس الفيفا يوافق على 1.5مليون دولار راتباً سنوياً

برلين – د ب أ: وافق جاني إنفانتينو أخيرا على راتبه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد ستة أشهر من انتخابه رئيسا له. وذكر الفيفا في بيان: «الراتب الأساسي الإجمالي لرئيس الفيفا سيكون 1.5 مليون فرنك سويسري (1.53 مليون دولار) سنويا، بالإضافة إلى امتيازات أخرى». ولن يحصل إنفانتينو على أي امتيازات عن عام 2016 إلا أنه سيحصل على سيارة وسكن مجاني و2000 فرنك بدل نفقات شهريا. ويضع الاتفاق حدا للخلاف على الراتب الذي شهد رفض إنفانتينو راتبا سنويا بقيمة 2 مليون فرنك ووصفه إياه بالـ»مهين». وبحسب ما ورد تم تحديد هذا العرض من لجنة التدقيق والامتثال لكرة القدم تحت قيادة دومينيكو سكالا، الذي استقال من منصبه في وقت سابق. ونقل الفيفا عن إنفانتينو قوله: «نظرا لسوء الفهم وتشويه الحقائق بشأن هذه العملية وقدر التعويض، فإنه يسرني أن اعلن حل هذه المسألة… لقد وقعت على عقد عمل ساري المفعول». وقال الفيفا ايضا ان الامينة العامة فاطمة سامورا ستحصل على 1.3 مليون فرنك راتبا سنويا، بدون الحصول على أي امتيازات عن عام 2016.

الزمالك المصري ينفي رحيل الشناوي وجنش ومرسي إلى الأهلي

القاهرة – د ب أ: استنكر الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري ما يتردد عن رحيل المهاجم باسم مرسي وحارسي المرمى أحمد الشناوي ومحمود جنش عن الزمالك في الفترة المقبلة لرغبة الأهلي في التعاقد معهم، خاصة أن عقدي مرسي وجنش ينتهيان بنهاية الموسم المقبل، في حين يتضمن عقد الشناوي شرطا جزائيا بقيمة مليون و800 ألف دولار لفسخ العقد. وأكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك ثقة الجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان في لاعبيه وتمسكهم بالاستمرار مع الفريق. وشدد مدير الكرة على أن الزمالك يسعى لحسم تجديد تعاقد باسم مرسي وجنش بالإضافة لتمديد عقد الشناوي خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الفريق يركز في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تأهله للدور قبل النهائي. وقال يوسف: «الثلاثي لن يرحل عن الزمالك ولا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول وجود مفاوضات من الأهلي لضمهم».

وفاة رئيس نادي اتحاد جدة السعودي في تركيا

جدة – د ب أ: أعلن نادي اتحاد جدة السعودي وفاة رئيس النادي أحمد مسعود خلال مرافقته الفريق في معسكره الحالي بتركيا. ونعى رئيس هيئة الرياضة السعودية الأمير عبدالله بن مساعد، عبر حسابه في «تويتر»، الفقيد قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لعبدك أحمد مسعود وارحمه وأسكنه الجنة. خالص العزاء لأسرته ولجماهير نادي الاتحاد وللوسط الرياضي». ولم يكمل مسعود ثلاثة شهور على رئاسة الاتحاد بالتكليف، وهي الفترة الثالثة له في رئاسة النادي حيث وافته المنية في معسكر الفريق بتركيا صباح الخميس. وترأس مسعود الاتحاد ثلاث فترات، وعرف لدى أنصار النادي بالرئيس الذهبي بعدما حقق للاتحاد تسع بطولات، وكان أبرز فتراته، الأعوام من 1999 حتى 2002 وحقق خلالها البطولات الأربع الشهيرة، كأس دوري خادم الحرمين ثلاث مرات وكأس ولي العهد وكأس الاتحاد السعودي وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس الأندية الخليجية والكأس السوبر السعودي.

بني ياس الإماراتي ينهي تعاقده مع الجزائري بلفوضيل

أبوظبي – الأناضول: أعلن بني ياس الإماراتي عن إنهاء تعاقده مع الجزائري إسحاق بلفوضيل بالتراضي بين الطرفين. وأوضح في تغريدة نشرها في «تويتر»، «نادي بني ياس يعلن إنهاء العقد مع اللاعب إسحاق بلفوضيل بالتراضي بين الطرفين»، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ولعب بلفوضيل للعديد من الفرق الفرنسية أهمها ليون وباريس سان جيرمان بصفوف الشباب. ولم يكشف النجم الجزائري عن النادي الذي سينضم إليه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه أكد في تصريحات سابقة عن رغبته في العودة للاحتراف في إحدى الدوريات الأوروبية.

الغاني جيان يعود إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة الأهلي

دبي – الأناضول: أعلن أهلي دبي الإماراتي، تعاقده مع المهاجم الغاني أسامواه جيان، لموسم واحد على سبيل الإعارة من نادي شنغهاي الصيني. وقال النادي الإماراتي، في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «جيان في أهلي دبي، لمدة موسم على سبيل الإعارة». ويسجل الأهلي جيان بدلا من السنغالي موسى سو، الذي تمت إعارته لفناربخشه التركي. ويعد جيان من أبرز مهاجمي قارة إفريقيا، وخاض مع منتخب بلاده كأس العالم بالبرازيل 2014. ولعب للعديد من الفرق في مقدمتها أودينيزي الإيطالي وسندرلاند الإنكليزي والعين الإماراتي ومؤخرا شنغهاي الصيني.