﻿«فلاشينج ميدوز» تقهر الأمطار بالسقف المتحرك… ونادال يسقط الإيطالي سيبي بالقاضية

نيويورك – د ب أ: دخل سقف استاد «آرثر آش» حيز الاستخدام للمرة الأولى في النسخة الحالية من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) للتنس بعد الأمطار الخفيفة التي أوقفت مباراة الأسباني رافاييل نادال والإيطالي أندرياس سيبي في الدور الثاني للبطولة.

وبعد فترة توقف قصيرة، جرى استخدام السقف المتحرك ليستكمل اللاعبان المباراة ويفوز نادال المصنف الأول على العالم سابقا 6/صفر و7/5 و6/1. وأشار المسؤولون عن الاستاد بفخر إلى نجاح السقف الذي تكلف 100 مليون دولار في التغلب على مشكلة الأمطار ليستأنف اللعب سريعا بعد توقف دام سبع دقائق و22 ثانية فقط حيث استغرق غلق السقف خمس دقائق و35 ثانية علما بأن المباراة توقفت عندما كانت النتيجة هي التعادل 3/3 في المجموعة الثانية من المباراة. وقال نادال المصنف الرابع للبطولة: «من الرائع أن أكون أول لاعب يخوض مباراة تحت هذا السقف المغلق. أصبحت أول لاعب يضرب الكرة تحت هذا السقف… أشعر بالسعادة. ليس هناك فارق كبير نتيجة غلق السقف. السقف على ارتفاع هائل لا يجعلك تشعر بأنه أغلق». والفوز هو الثامن لنادال في تسع مواجهات مع سيبي كما يأتي بعد أقل من شهر على فوزه على نفس اللاعب في مسابقة فردي التنس بدورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016). وفجر الأمريكي رايان هاريسون المصنف 120 عالميا أكبر مفاجآت الأسبوع الأول للبطولة الحالية وأطاح بالكندي ميلوش راونيتش المصنف الخامس للبطولة بالفوز عليه 6/7 (4/7) و7/5 و7/5 و6/1. وتغلب الكرواتي مارين سيليتش المصنف السابع للبطولة على الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي 6/1 و6/2 و6/3.

وفي منافسات السيدات، واصلت الألمانية أنجيليكا كيربر ضغطها على الأمريكية سيرينا وليامز وتغلبت على الكرواتية ميريانا ليشيتش 6/2 و7/6 (9/7) وفجرت اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا مفاجأة كبيرة بالتغلب على الأسباتنية غاربين موغوروزا المصنفة الثالثة للبطولة 7/5 و6/4. وهذه هي المرة الثانية التي تودع فيها موغوروزا إحدى البطولات الكبيرة من الدور الثاني حيث سبق لها أن تعرضت لنفس السقوط المبكر في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في حزيران/ يونيو الماضي. وأصبحت موغوروزا مهددة بفقدان المركز الثالث في التصنيف العالمي للمحترفات في ضوء النتائج المنتظرة من منافساتها خلال البطولة الحالية.