﻿تجريد الكوبية باريوس من فضية رمي القرص

برلين – د ب أ: أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن تجريد لاعبة رمي القرص الكوبية يارليس باريوس من الميدالية الفضية التي أحرزتها في دورة الألعاب الأولمبية (بكين 2008) نتيجة ثبوت تعاطيها المنشطات.

وكشف إعادة فحص العينة التي أخذت منها في أولمبياد بكين عن تعاطيها مادة أسيتازولاميد المنشطة المحظورة. واخطرت اللجنة الأولمبية الدولية اللاعبة بضرورة إعادة الميدالية الفضية والشهادة والدبوس الخاص بأصحاب الميداليات. وكانت باريوس حلت في المركز الثاني بالمسابقة خلف الأمريكية ستيفاني براون فيما حلت الأوكرانية أولينا أنتونوفا ثالثة وأحرزت الميدالية البرونزية. وبهذا، ستمنح اللجنة الأولمبية الدولية الميدالية الفضية للاعبة الأوكرانية فيما ستكون البرونزية من نصيب الصينية سونغ إيمين التي احتلت المركز الرابع. وشاركت باريوس أيضا في أولمبياد لندن 2012 واحتلت المركز الرابع ولكن جرى تصعيدها إلى المركز الثالث لتفوز بالبرونزية بعد تجريد الروسية داريا بشتشالنكوفا من الميدالية الفضية بسبب المنشطات. وجردت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا العداء القطري صامويل فرانسيس من نتائجه بعدما أثبتت إعادة فحص عينته في أولمبياد 2008 تعاطيه المنشطات. وكان فرانسيس حل في المركز السادس عشر بسباق 100 متر ولكنه لم يشارك في سباق 200 متر. وتواصل اللجنة الأولمبية الدولية إجراء فحوص إضافية للعينات التي أخذت من الرياضيين في دورتي بكين 2008 ولندن 2012 وذلك باستخدام أساليب فحص جديدة.