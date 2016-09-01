﻿فورمولا ـ 1: البرازيلي ماسا يعتزل السباقات في نهاية الموسم

مونزا (ايطاليا) – رويترز: أعلن البرازيلي فيليبي ماسا، الذي كان قريبا من الفوز ببطولة العالم 2008 مع فيراري قبل أن ينتزع منه لويس هاميلتون اللقب في المنعطف الأخير بآخر سباقات الموسم، أنه سيعتزل سباقات فورمولا-1 في نهاية الموسم.

وحقق سائق وليامز البالغ عمره 35 عاما الفوز في 11 سباقا مع فيراري بين 2006 و2008 واحتل المركز الثاني في الترتيب العام خلف لويس هاميلتون في بطولة 2008 وينتهي عقده في نهاية العام الحالي. وقال ماسا إنه قرر قبل عدة أشهر أن هذا الموسم سيكون الأخير له. وأبلغ الصحفيين على هامش جائزة ايطاليا الكبرى: «بعد 15 عاما في فورمولا-1 هذا هو آخر موسم لي. سأحاول الاستمتاع بقدر المستطاع خلال السباقات الثمانية الأخيرة هذا الموسم»، مضيفا أنه كان أكثر توترا بشأن إعلان هذا القرار مقارنة بالوقت الذي يسبق خوضه أي سباق. وسيكون سباق أبوظبي، آخر سباقات الموسم الحالي، رقم 250 لماسا في فورمولا-1 وسيفتح رحيله الباب أمام مكان في فريقه الذي يستخدم محركات مرسيدس. وأشارت تقارير إلى انتقال البريطاني جنسون باتون سائق مكلارين وبطل العالم 2009 (36 عاما) لوليامز بدلا من ماسا رغم أن السائق البريطاني لم يقرر بعد إذا كان سيواصل مسيرته. وانضم ماسا، الذي نجا من إصابة مروعة في الرأس خلال سباق المجر عام 2009، إلى وليامز بطل العالم السابق من فيراري في 2014. ورغم أنه نفى وجود أي تأثير للحادث على أدائه فإن السائق البرازيلي لم يقترب من الفوز منذ ذلك الحين.

وكانت أبرز نقاط مسيرة ماسا، وأقلها، الفوز بجائزة البرازيل الكبرى عام 2008 حين كان اللقب بين يديه حتى انتزع هاميلتون سائق مكلارين في ذلك الوقت المركز الخامس في الثواني الأخيرة ليقتنص اللقب بفارق نقطة واحدة عن ماسا. وأكسبته ردود فعله الطيبة المزيد من الشعبية داخل الحلبة وخارجها. وصعد ماسا، صاحب ثاني أطول فترة مع فيراري عبر التاريخ بعد زميله السابق مايكل شوماخر، على منصة التتويج ثلاث مرات وانطلق في المركز الأول مرة واحدة في موسمه الأول مع وليامز وساعده على احتلال المركز الثالث في الترتيب العام. وقال ماسا: «اخترت هذا المكان (لإعلان الاعتزال) لأنه قبل عشر سنوات أعلن مايكل اعتزاله من هنا. قرر التوقف ليمنحني الفرصة.. وهنا تقريبا بلدي الثاني ومكان مهم للغاية لأعلن فيه هذا القرار». وجاء اعتزال شوماخر في 2006 ليمنح ماسا الفرصة للبقاء في فيراري الذي كان يضم بالفعل الفنلندي كيمي رايكونن حتى 2007. وبشأن مستقبله أشار ماسا إلى أنه ربما يشارك في مسابقة أخرى. وقال: «نجحت في تحقيق العديد من الأحلام وأنا فخور للغاية بمسيرتي. حققت أكثر مما كنت أتوقع».