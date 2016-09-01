﻿الإمارات تصعق اليابان بثنائية خليل… والعراق يخسر في استراليا

عواصم – رويترز: حققت الامارات فوزا مفاجئا خارج أرضها بنتيجة 2-1 على اليابان بفضل ثنائية للمهاجم أحمد خليل في مستهل المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 أمس.

وتقدم كيسوكي هوندا لاعب ميلان الايطالي بهدف للمنتخب الياباني على أرضه في سايتاما بضربة رأس بعدما قابل برأسه وهو غير مراقب تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها هيروشي كيوتاكي من الناحية اليسرى. وارتطمت الكرة بيد خالد عيسى حارس الإمارات قبل أن تدخل الشباك بعد 11 دقيقة من بداية المباراة التي تابعها 65 ألف متفرج. وتعادل خليل للإمارات، التي أطاحت باليابان من دور الثمانية لكأس آسيا بركلات الترجيح العام الماضي، بتسديدة رائعة من ركلة حرة فشل شوساكو نيشيكاوا حارس اليابان في التصدي لها في الدقيقة 20. وكاد شينجي كاغاوا لاعب مانشستر يونايتد السابق أن يعيد اليابان للمقدمة في الدقيقة 26 لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى بعدما تابع كرة مرتدة من عيسى حارس الإمارات بعد ضربة رأس من هوندا. وأضاف خليل قائد الامارات الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء احتسبت إثر إعاقة إسماعيل الحمادي داخل المنطقة. ونفذ مهاجم الأهلي ركلة الجزاء بأسلوب «بانينكا» ليضع الإمارات في المقدمة. وقال عمر عبدالرحمن (عموري) صانع لعب الامارات: «الحمد لله كان عندنا ثقة في الجهازين الفني والإداري ومنحنا الأداء الخططي للمدرب مهدي علي الثقة وانعكس ذلك على الأداء». وضغطت اليابان بعد الهدف الثاني لخليل من أجل التعديل لكن ضربة رأس شينجي أوكازاكي ارتدت من العارضة. وأنقذ عيسى مرماه من فرصة خطيرة عندما تصدى لتسديدة البديل تاكوما اسانو التي أظهرت الإعادة التلفزيونية أنها تجاوزت خط مرمى الإمارات في الدقيقة 77. وقال وحيد خليلوفيتش مدرب منتخب اليابان: «إنها نتيجة سيئة جدا ولا أدري لماذا حدث ذلك». وأضاف: «صنعنا العديد من الفرص لكن لم نستغلها… تلقت شباكنا هدفين كان من السهل منعهما. من الصعب قبول كيفية إدارة الحكم للمباراة لكن ما زلنا نملك تسع مباريات والأمر لم ينته بعد». وتتساوى الامارات، التي لم تبلغ كأس العالم منذ 1990، مع استراليا ولكل منهما ثلاث نقاط في المجموعة الثانية بعد فوز الأخيرة 2-صفر على العراق في بيرث. وتلعب الامارات على أرضها مع أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

وبهدفين في غضون سبع دقائق في منتصف الشوط الثاني، سقط المنتخب العراقي أمام مضيفه الأسترالي صفر/2. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل ماسيمو لونغو وتومي يوريتش هدفي أستراليا في الدقيقتين 58 و64. وبدأ المنتخب الأسترالي المباراة بقوة وشكل خطورة فائقة بعد عشر ثوان فقط من بداية اللقاء ولكن حارس المرمى العراقي تحلى باليقظة وتصدى لمحاولتين متتاليتين على مرماه. وواصل المنتخب الأسترالي ضغطه الهجومي المكثف في الدقائق الأولى من اللقاء ولكن الدفاع العراقي ظل على تماسكه. وشهدت الدقائق التالية تفوقا واضحا وسيطرة كبيرة للمنتخب الأسترالي وسط تراجع من المنتخب العراقي للدفاع والاعتماد على المرتدات السريعة. وتدخل الدفاع الأسترالي في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام علي فيصل في الدقيقة 25 اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة وصلت منها الكرة للاعب العراقي خلف الدفاع الذي أبعد الكرة لركنية شكلت خطورة هائلة لكنها لم تستغل جيدا. ورد المنتخب الأسترالي بهجمة خطيرة ولكنها انتهت بتسديدة ارتدت من القائم بعدما اجتازت الكرة الحارس العراقي. وكثف الأستراليون هجومهم في الدقائق التالية وعاند الحظ الفريق في أكثر من كرة فيما استبسل الدفاع العراقي في مواجهة محاولات أصحاب الأرض. وشهدت الدقيقة 42 هجمة خطيرة للمنتخب العراقي أنهاها أحمد ياسين بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت خارج الزاوية العليا اليمنى للمرمى الأسترالي. واستأنف الفريقان نشاطهما الهجومية منذ بداية الشوط الثاني، وأجاد لاعبو العراق في الاستحواذ على الكرة إضافة للضغط الهائل على منافسهم لدى استحواذه على الكرة. وشهدت الدقيقتان 56 و57 فرصتين خطيرتين للمنتخب الأسترالي الأولى جاءت بتسديدة من آرون موي من حدود منطقة الجزاء ولكنها ارتدت من العارضة والثانية اثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها تومي يوريتش بتسديدة قوية وهو على بعد خطوات إلى خارج المرمى. وتكررت الفرصة الأسترالية في الدقيقة 58 حيث استغل ماسيمو لونجو الكرة العرضية القادمة من الناحية اليمنى وقابلها بتسديدة مباشرة في المرمى على يمين الحارس العراقي ليكون هدف التقدم. ولم يمنح الأستراليون المنتخب العراقي أي فرصة لإعادة ترتيب الأوراق بعد التغييرات التي أجراها الفريق في صفوفه حيث سجل يوريتش الهدف الثاني لأستراليا اثر ضربة ركنية وارتباك في الدفاع العراقي استغله يوريتش وسدد الكرة داخل المرمى في الدقيقة 64. ورغم الهجوم المكثف من العراق في الدقائق التالية لتعديل النتيجة ، استعاد المنتخب الأسترالي اتزانه سريعا وعاد لتشكيل ضغط كبير على الضيوف حتى انتهى اللقاء بالفوز الأسترالي بهدفين نظيفين.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية بداية مقنعة في مشواره بالدور النهائي من التصفيات حيث تغلب على نظيره الصيني 3/2 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وأنهى منتخب كوريا الجنوبية الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله الصيني جينغ جي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب الكوري تقدمه بهدفين سجلهما لي تشونغ يونغ وكوو جا تشيول في الدقيقتين 63 و66. ورفض المنتخب الصيني الاستسلام للهزيمة وانتفض هجوميا ليرد بهدفين سجلهما هاي يو وهاو جونمن في الدقيقتين 74 و77، لكنهما لم يكفياه لتفادي الهزيمة.