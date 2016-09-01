﻿فساد الفيفا: الإدعاء السويسري يبدأ تحقيقات مع بكنباور وثلاثة مسؤولين ألمان

برلين – د ب أ: بدأت هيئة الإدعاء بسويسرا تحقيقات مع أسطورة الكرة الألمانية، فرانز بكنباور، وثلاثة من مسؤولي كرة القدم البارزين السابقين بألمانيا، على خلفية تحويل مبلغ مالي يتعلق بتنظيم كأس العالم 2006 بألمانيا.

وبدأت الهيئة التحقيقات في إدعاءات احتيال وفساد إداري وغسيل أموال واختلاس، حسب ما ذكره بيان مكتب النائب العام في سويسرا. وكانت الإجراءات الجنائية قد بدأت منذ السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وتشمل التحقيقات بكنباور، الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2006 بألمانيا، والرئيسين السابقين للاتحاد الألماني فولفغانج نيرسباخ وثيو زفانتسيغر، وهورست شميت السكرتير العام السابق للاتحاد، باعتبار أنهم كانوا أعضاء في المجلس التنفيذي للجنة المنظمة. وتركز التحقيقات على تحويل مبلغ 6.7 مليون يورو إلى الفيفا بدعوى أنه يخص حدثا ثقافيا متعلقا بكأس العالم، لكن لم يتم اقامة الحدث. وذكر بيان مكتب النائب العام: «يشتبه في أن المتهمين كانوا على علم بأن هذا المبلغ لم يكن مخصصا لتمويل الحدث الاحتفالي (المزعوم)، وإنما كان لرد دين لم يكن مستحقا على الاتحاد الألماني لكرة القدم». وأضاف: «على وجه الخصوص، يشتبه في أن المتهمين تعمدوا تضليل زملائهم من أعضاء المجلس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم 2006. وتم ذلك على الأرجح من خلال إدعاءات كاذبة أو إخفاء لحقائق، وبالتالي دفع بقية الأعضاء للتصرف بطريقة تسببت في خسائر مالية للاتحاد الألماني». وتعد سلطات الإدعاء السويسرية هي المعنية بالأمر نظرا لأن «الأعمال الإجرامية المزعومة وقعت في سويسرا»، حسب ما أوضحه البيان.