﻿المانشافت يودع شفاينشتايغر ونوير يخلفه في قيادة المنتخب

برلين – د ب أ: أكد المنتخب الألماني عمليا على استعداده لبداية مسيرته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 اثر فوزه المستحق 2/صفر على ضيفه الفنلندي.

وأمام أكثر من 30 ألف مشجع، شهدت المباراة ختاما رائعا للمسيرة الدولية الحافلة للاعب الوسط باستيان شفاينشتايغر قائد المنتخب الألماني (مانشافت) حيث خاض مباراته الأخيرة مع الفريق ليعتزل اللعب الدولي بعدما ساهم في تحقيق الفوز الثمين على فنلندا. ويستهل المانشافت، حامل اللقب العالمي، مسيرته في التصفيات في ضيافة نظيره النرويجي يوم الأحد فيما يستهل المنتخب الفنلندي مسيرته في التصفيات بلقاء منتخب كوسوفو يوم الاثنين المقبل. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم التفوق الواضح للمانشافت، ثم افتتح ماكس ماير التسجيل بهدف التقدم للمنتخب الألماني في الدقيقة 55، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 77 اثر تسديدة من البديل مسعود أوزيل ولكن الهدف احتسب للمدافع الفنلندي باولوس أرايوري حيث ارتطمت الكرة به قبل أن تسكن المرمى.

وأعلن يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني إسناد مهمة قيادة الفريق إلى حارس المرمى مانويل نوير، ليخلف شفاينشتايغر. وبات نوير أول حارس يرتدي شارة قيادة المنتخب الألماني بعد أوليفر كان، الذي كان قائدا للفريق حتى عام 2004. وكان نوير (30 عاما) حارس بايرن ميونيخ ارتدى شارة قيادة المنتخب الألماني خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، في ظل غياب شفاينشتايغر بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة. وتعد المباراة هي الثانية والسبعين بقميص المنتخب لنوير الذي سجل أول ظهور دولي له في المباراة التي فازت بها ألمانيا على الإمارات 7/2 في حزيران/ يونيو 2009، عندما كان حارسا لشالكه.