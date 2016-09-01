﻿بوغبا وهيغواين وإبراهيموفيتش أبرز الصفقات الصيفية

لندن – الأناضول: مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري، شهد سوق الانتقالات إبرام أندية أوروبية العديد من الصفقات الهامة، واستقطاب النجوم بملايين اليوروات.

ومن أبرز الصفقات انتقال الثنائي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا لمانشستر يونايتد، والحارس الإنكليزي جو هارت لتورينو الإيطالي، والأرجنتيني غونزالو هيغواين ليوفنتوس، وغيرها من الصفقات التي أثارت اهتمام الجماهير ووسائل الاعلام. ويتربع انتقال بوغبا ليونايتد من يوفينتوس على عرش سوق الانتقالات الصيفية، كونه أصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت قيمتها 105 ملايين يورو. كما أن انتقال المهاجم هيغواين من نابولي إلى يوفنتوس جذب الاهتمام والأنظار بصفقة بلغت 90 مليون يورو، ليدخل في قائمة اللاعبين الأغلى قيمة. ومن بين الصفقات التي نالت اهتمام الاعلام، انتقال المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش بعد كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، وبعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد. وفاز ابراهيموفيتش بلقب الدوري في 4 بلدان مختلفة، وانتقاله ليونايتد يعتبر المرة الأولى التي يلعب فيها بالدوري الإنكليزي.

بالإضافة إلى انتقال حارس برشلونة، كلاوديو برافو إلى مانشستر سيتي بعدما توترت العلاقة بينه وبين لويس إنريكي مدرب الفريق الكتالوني. وأثارت صفقة عودة المدافع البرازيلي ديفيد لويز إلى تشلسي، بعدما رحل عنه لباريس سان جيرمان، الاهتمام، كونه عاد للعب في «البريميرليغ». ومن بين الصفقات المهمة رحيل البرازيلي داني ألفيش من برشلونة إلى يوفنتوس بعد ثمانية أعوام في صفوف الفريق الكتالوني حقق خلالها العديد من الإنجازات. وهو الأمر للجناح الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب تشلسي الذي انتقل ليوفنتوس لمدة 3 سنوات على سبيل الإعارة. أما المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي فرحل عن ليفربول، الى نيس الفرنسي. بينما انتقل لاعب الوسط الإنكليزي، جاك ويلشير لموسم واحد على سبيل الاعارة إلى بورنموث من أرسنال. وكان الفرنسي موسى سيزوكو محور حديث الساعات الأخيرة من الانتقالات، بعدما كانت وسائل الإعلام البريطانية حائرة في انتقاله لأحد ناديي إيفرتون أو توتنهام، إلا أنه حسم أمره بالاحتراف في صفوف الأخير، من نيوكاسل في صفقة بلغت 30 مليون يورو. كما تعاقد غلاطة سراي التركي مع لاعب وسط المنتخب الهولندي نايجل دي يونغ، من لويس أنجليس غالاكسي لموسمين مقابل 5 ملايين يورو. بينما تعاقد وستهام الإنكليزي مع المدافع الإسباني المخضرم، ألفارو أربيلوا، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد. وأطاح الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالعديد من النجوم، أبرزهم الفرنسي سمير نصري الذي رحل إلى إشبيلية على سبيل الاعارة لموسم واحد، وإلياكيم مانغالا، والإيفواري ويلفرد بوني اللذان تمت إعارتهما لفالنسيا وستوك، على الترتيب لموسم واحد أيضا، بالإضافة إلى الحارس جو هارت الذي رحل لتورينو الإيطالي. وتعاقد برشلونة مع المهاجم باكو ألكاسير مهاجم فالنسيا، لمدة 5 مواسم مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى تعاقد الفريق الكتالوني مع يسبر سيليسن ودينيس سواريز ولوكا ديني وصمويل اومتيتي واندريه غوميز، بينما تمت إعارة المهاجم منير الحدادي لفالنسيا لموسم واحد.