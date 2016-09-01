﻿سليماني وبنعطية وعفيف أبرز انتقالات النجوم العرب

لندن – الأناضول: اهتمت وسائل الإعلام العربية في الفترة الأخيرة، بانتقال العديد من اللاعبين العرب بين مختلف الأندية الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية.

وبلا شك فإن هناك العديد من الصفقات العربية التي حظيت باهتمام وسائل الاعلام العربية والعالمية، وفي مقدمتها صفقة انتقال المهاجم الجزائري اسلام سليماني إلى ليستر الإنكليزي (بطل الدوري) من سبورتنغ لشبونة البرتغالي لمدة 5 مواسم. وأصبح سليماني أغلى صفقة عربية على مدار تاريخ الكرة، بعدما كشف لشبونة عن القيمة الإجمالية للصفقة التي بلغت 30 مليون يورو. كما أنه الصفقة الأغلى في تاريخ ليستر، بعد تخطى النيجيري أحمد موسى، الذي انضم للفريق في وقت سابق من سسكا موسكو الروسي، مقابل 16 مليون إسترليني. ثم يأتي النجم المغربي مهدي بنعطية، الذي ترك بايرن ميونيخ، لينتقل إلى يوفنتوس، لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة مقابل 17 مليون يورو، مع إمكانية شرائه نهائيا بعد نهاية الموسم الجاري. وجذبت صفقة انتقال القطري أكرم عفيف إلى فياريال الإسباني، ومنه إلى سبورتنغ خيخون، الأنظار كونه أول لاعب قطري وخليجي يخوض تجربة احترافية في الدوري الإسباني.

وبالنسبة لنجوم تونس، فانتقل لاعب الوسط نعيم السليتي لموسم واحد على سبيل الاعارة من ريد ستار الذي يلعب في الدرجة الثانية الفرنسية، لينتقل لدوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخ احترافه، حيث سبق له أيضا الاحتراف في ناديين من الدرجة الثانية بفرنسا. وكذلك الحال للمدافع محمد علي اليعقوبي، الذي ترك الترجي، ورفض التجديد له ليخوض تجربة احترافية في الملاعب التركية عبر بوابة ريزه سبور لمدة 3 مواسم. واهتمت وسائل الاعلام المصرية، بانتقال مهاجم الأهلي رمضان صبحي إلى ستوك الإنكليزي، مقابل 6 ملايين يورو. وهو الأمر بالنسبة لمواطنه عمر جابر الذي رحل عن الزماللك الى بازل السويسري، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد، والتي بلغت قيمتها مليونا و650 ألف يورو. أما المصري محمود حسن فرحل عن أندرلخت البلجيكي، لينتقل إلى موسكرون على سبيل الاعارة لموسم واحد فقط. بينما انتقل مواطنه سام مرسي إلى بارنسلي الإنكليزي من ويغان. كما سلطت الأضواء على نجوم الجزائر، وفي مقدمتهم سفيان فيغولي، الذي انتقل إلى وستهام الإنكليزي، بينما انتقل المهدي عبيد إلى ديجون الفرنسي، لمدة 3 أعوام، كما وقع فريد بولاية عقداً مع باستيا لمدة 4 أعوام مقابل 250 ألف يورو من كليرمون. وبالنسبة لنجوم المغرب، فأعلن ساوثهامبتون الإنكليزي تعاقده مع المغربي سفيان بوفال مهاجم ليل الفرنسي لمدة 5 سنوات بداية في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو. بينما انتقل مواطنه حكيم زياش إلى أياكس الهولندي لمدة خمس سنوات، في صفقة وصلت قيمتها 11 مليون دولار، من نظيره تفينتي أنشخيده. كما انتقل المهاجم المغربي عاطف شحشوح، لمدة ثلاثة مواسم، إلى فناربخشة التركي من سيفاس سبور، ويُعد من اللاعبين المغاربة الذين تألقوا في الدوري التركي، حيث خاض مع سيفاس 152 مباراة، سجل فيها 54 هدفا.