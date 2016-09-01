﻿الدوري الاسباني: برشلونة وبلنسية الأكثر نشاطا… والريال الأهدأ

مدريد – د ب أ: فيما بدا ريال مدريد، على غير المعتاد، كسولا في فترة الانتقالات هذا الصيف، كان برشلونة وبلنسية الأكثر نشاطا من بين جميع الأندية الأسبانية في سوق انتقالات الصيف.

واعتاد الريال على أن يكون الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية من بين جميع الأندية الأسبانية، حيث دأب على ضم نجم أو اثنين من النجوم العمالقة (غالاكتيكوس)، لكنه فاجأ الجميع بحالة الهدوء الواضحة على نشاطه في سوق الانتقالات هذا الصيف حيث اكتفى باستعادة لاعبيه السابقين ألفارو موراتا وماركو أسينسيو. ولدى سؤاله عن هدوء ناديه في سوق الانتقالات هذا الصيف، قال رئيس النادي فلورنتينو بيريز باعتداله المعتاد: «لدينا بالفعل أفضل فريق في العالم. ولهذا، لماذا نحتاج للإضافة إليه؟». ومنذ 1998، شهد هذا الصيف أقل حجم للإنفاق من الريال في السوق الصيفية.

وفي المقابل كان منافسه التقليدي العنيد برشلونة الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات حيث أنفق 122 مليون يورو لضم ستة لاعبين لتجديد الفريق وتدعيمه بالشباب بعد المشاكل التي ظهرت في ربيع هذا العام. ورغم الأزمة المالية التي يعانيها بلنسية، كان هذا النادي أكثر نشاطا من برشلونة في سوق الانتقالات حيث باع بلنسية 18 لاعبا ليكون الأكثر تفريطا في لاعبيه خلال هذا الصيف من بين جميع الأندية في بطولات الدوري المحلية الكبيرة بأوروبا. كما دخل في سباق مع الزمن حتى منتصف ليل الأربعاء لإعادة بناء خط الدفاع بعدما فرط في كل من سكودران موستافي وروبن فيزو ولوكاس أوربان ودانيلو، ونجح في ضم إيزيكويل غاراي وإلياكيم مانغالا في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق الأندية الأسبانية في سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف 492 مليون يورو، وهو أقل كثيرا من الرقم القياسي الذي حققته الأندية الإنكليزية هذا الصيف والذي بلغ 1.4 مليار يورو. وشهدت الصفقات، إعارة اسبانيول لحارسه باو لوبيز إلى توتنهام وتعويضه بالحارس المخضرم دييغو لوبيز من ميلان الإيطالي. كما أقنع اسبانيول المهاجم ألفارو فاسكيز على الانضمام إليه من خيتافي الأسباني بدلا من الانتقال لديبورتيفو لاكورونيا. كما نشط غرناطة بشكل واضح في اليوم الأخير وتعاقد مع فيزو وآرتيم كرافيتز وعمر أتزيلي وفرانك تابانو ومهدي كارسيلا وألبرتو بوينو. كذلك، تعاقد ريال بيتيس مع رايان دونك من غالطة سراي التركي وأعار ديدييه ديغار إلى أوساسونا، فيما استعار سبورتنغ خيخون دوغلاس من برشلونة وبورخا فيغويرا من أتلتيك بلباو.

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يستعيد جهود كوادرادو… والأرجنتيني فيرنانديز ينتقل إلى ميلان

روما – د ب أ: أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي أنه استعاد جهود الكولومبي خوان كوادرادو (28 عاما) بعدما جدد استعارته من تشلسي الإنكليزي حتى حزيران/ يونيو 2019.

وكان كوادرادو لعب ليوفنتوس الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ثم عاد إلى العاصمة البريطانية لندن في تموز/ يوليو الماضي، لكنه لم يجد لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي ليغيب عن تشكيلة تشلسي في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم. ودفع يوفنتوس إلى تشلسي خمسة ملايين يورو عن كل عام في فترة الإعارة، كما يستطيع شراء اللاعب بشكل نهائي في 2019 مقابل عشرة ملايين يورو. وتردد أن يوفنتوس كان على وشك التعاقد أيضا مع لاعب الوسط البلجيكي أليكس فيتزل من زينيت الروسي قبل غلق باب الانتقالات. واستكمل فيورنتينا إجراءات استعارة الأوروغواني ماكسيميليانو أوليفيرا (24 عاما) من بينارول الأوروغواني بعد بيع مدافعه ماركوس ألونسو إلى تشلسي. ودعم لاتسيو خط وسطه بالتعاقد مع الأسباني لويس ألبرتو من ليفربول بمقابل خمسة ملايين يورو. وشهدت الدقائق الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات رسميا انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني ماتياس فيرنانديز (30 عاما) إلى ميلان من فيورنتينا. كما أعلن تورينو انتقال لاعب وسطه الصربي نيكولا ماكسيموفيتش إلى نابولي في صفقة تبادلية مع ميركو فالديفيوري.