﻿الدوري الانكليزي: إنفاق الأندية يتخطى حاجز المليار استرليني… ولويز وويلشير وسيزوكو وسليماني أبرز صفقات اليوم الأخير

لندن – «القدس العربي»: تخطت أندية الدوري الانكليزي الممتاز حاجز المليار جنيه استرليني في سوق الانتقالات للمرة الاولى، بعدما أنفقت الاندية العشرون مليار و165 مليون جنيه استرليني خلال نافذة الانتقالات الصيفية، كان بطلها الثلاثي العملاق مانشستر سيتي (171 مليوناً) ومانشستر يونايتد (149 مليوناً) وتشلسي (119 مليونا)، حيث شهد اليومان الأخيران قبل غلق نافذة الانتقالات صرف 235 مليونا بين أندية البريميرليغ، وفي ما يأتي أبرز صفقات اليوم الأخير:

تعاقد تشلسي مع البرازيلي ديفيد لويز، من باريس سان جيرمان، والإسباني ماركوس ألونسو من فيورنتينا الإيطالي. ليستعيد «البلوز» المدافع البرازيلي في مقابل نحو 30 مليونا بعد بيعه قبل عامين الى سان جيرمان في مقابل 50 مليوناً. أما ألونسو فسبق له اللعب في الدوري الإنكليزي بانضمامه لبولتون، ثلاثة مواسم قبل الانتقال إلى فيورنتينا، الذي أعاره أيضاً الى سندرلاند، لبعض الوقت في موسم 2013ـ2014. وبذلك، انضم لويز وألونسو للصفقات التي أبرمها النادي اللندني هذا الصيف، بعد ضم كلا من المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي (مارسيليا)، ولاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي (ليستر)، والحارس البرتغالي إدواردو (دينامو زغرب).

وفي احدى أبرز مفاجآت اليوم الاخير، تعاقد المغمور يورنموث مع لاعب وسط المنتخب الإنكليزي وأرسنال جاك ويلشير لموسم واحد على سبيل الاعارة. وفضل ويلشير الانضمام لبورنموث على العديد من الأندية الأخرى التي كانت ترغب في الحصول على خدماته، وقدرت بـ22 نادياً، أبرزها روما ويوفنتوس الإيطاليان.

وعانى ويلشير في الفترة الأخيرة من الجلوس على مقاعد البدلاء في أرسنال خاصة مع وصول غرانيت تشاكا والنجم المصري محمد النني.

وأعلن ليستر تعاقده رسميا مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني من سبورتنغ لشبونة البرتغالي لمدة 5 مواسم، في مقابل مبلغ قياسي لبطل ليستر بلغ نحو 30 مليون استرليني. وسيزامل سليماني مواطنه رياض محرز، في ليستر، ليكون هجوم بطل الدوري جزائريا بجانب جيمي فاردي. وقال سليماني: «الانضمام إلى ليستر شرف كبير، وكنت دائما أحلم باللعب في الدوري الإنكليزي، إلى أن تحقق حلمي بالفعل، وسأحاول أن أبذل قصارى جهدي مع الفريق للحفاظ على لقب الدوري». ويعتبر سليماني من الأعمدة الأساسية في المنتخب الجزائري حيث اشتراه سبورتنغ لشبونة بعدما كان يلعب مع شباب بلوزداد الجزائري. وفاز سليماني بالكرة الذهبية الجزائرية لسنة 2013 التي تسلم لأحسن لاعب بعد تألقه مع منتخب بلاده ومساهمته الكبيرة في تأهله لكأس العالم 2014.

وأعلن توتنهام تعاقده مع الفرنسي موسى سيزوكو من نيوكاسل لمدة 5 أعوام، في مقابل نحو 30 مليون استرليني. وشهدت الساعات الأخيرة من الانتقالات صراعا حامياً بين إيفرتون وتوتنهام للظفر بخدمات النجم الفرنسي بعدما قدما العرض ذاته الذي وافق عليه نيوكاسل. وأصبح الأمر بعدها في يد اللاعب الذي فضل توتنهام في ظل رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وأخيراً تخلص ليفربول من عبء مهاجمه الايطالي ماريو بالوتيلي، بانتقاله الى نيس الفرنسي في صفقة حرة. وقال رئيس النادي جان بيير ريفير: «نحن سعداء بالتعاقد مع بالوتيلي الذي يعتبر من أفضل المهاجمين على مستوى العالم، وبلا شك سيكون إضافة قوية لنا في الفترة المقبلة»، وأوضح أن تقديم بالوتيلي لوسائل الإعلام سيكون اليوم، بجانب البرازيلي دانتي الذي انتقل للفريق الفرنسي.

وتعاقد وستهام مع المدافع الإسباني المخضرم ألفارو أربيلوا، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد. ويعد أربيلوا أحد أعضاء الفريق الذهبي لمنتخب إسبانيا الذي توج بلقبي كأس العالم 2010، وأمم أوروبا 2012، ونال أيضًا لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، واحدة مع ليفربول عام 2005، ومرتين مع النادي الملكي عامي 2014 و2016.