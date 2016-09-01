﻿14 مليون مشاهدة خلال أسبوع لأغنية سعد لمجرد

الرباط – «القدس العربي»: حقق الفنان المغربي سعد لمجرد حوالي 14 مليون مشاهدة لأغنية «غلطانة» بعد أسبوع واحد من نشرها على «اليوتوب». ويواصل لمجرد تحطيم الأرقام القياسية باعتباره أول فنان مغربي وعربي يصل عدد مشاهدي أغنيته «المعلم» إلى أكثر من 381 مليون مشاهدة خلال سنة واحدة.

وتم تصوير فيديو كليب أغنية «غلطانة» وهو من إخراج أمير الرواني، وكلمات وألحان وإنتاج جلال الحمداوي في منطقة الصحراء الغربية التي يتنازع على سيادتها المغرب والبوليساريو.

وعلى الرغم من نجاح الأغنية إلا أن لمجرد أثار جدلا بعد توضيح ما كتبه لجمهوره المغربي حين أكد أن الأغنية هي فنية بعيدا عن السياسة. وقال صاحب أغنية «لمعلم» من خلال تدوينة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن تصوير كليب أغنيته الجديدة «غلطانة» في الصحراء ليس وراءه أي توجه سياسي، أو استفزازي للشعب الجزائري.

وأكد «أنا كمغربي أحتفل كل سنة بذكرى المسيرة الخضراء، ولم يكن القصد استفزاز إخواننا الجزائريين، أو أي أحد كان»، وأن الأغنية عاطفية، وليس لها أي معنى سياسي.

وقال «أحرص على تأدية الروائع الجزائرية، والمغربية بفخر ليعرف الشرق والغرب أن لدينا كنوزا ثقافية وفنية لم يتعرفو عليها بعد».