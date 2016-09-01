﻿ تراجع أعداد الأفيال في أفريقيا

جوهانسبرج ـ د ب أ: رصدت دراسة حديثة تراجع عدد الأفيال في أفريقيا بشكل كبير بسبب الصيد الجائر، بواقع أكثر من 140 ألف فيل بين عامي 2007 و 2014.

وتعد الدراسة التي شارك في إعدادها علماء ودعاة لحماية البيئة، ونشرتها دورية ( بيرج) هي الأوسع انتشاراً حتى الآن في هذا الشأن. وتشير التقديرات إلى أن عدد الفيلة في 18 بلداً بلغ نحو 352271 فيلاً.

ورجحت الدراسة وجود أكثر من 20 مليون فيل في افريقيا قبل الاستعمار الأوروبي، ومليون فيل حتى حلول حقبة السبعينيات من القرن الماضي. واوضحت الدراسة ان عدد الافيال فى أفريقيا يتراجع بنسبة 8٪ سنوياً .