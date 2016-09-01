﻿لاعبو «بوكيمون غو» يصطادون لصاً حقيقياً في نيوزيلندا

ولنجتون ـ رويترز: اصطاد بعض هواة لعبة الهواتف الذكية «بوكيمون غو» في نيوزيلندا أكثر مما كانوا يطمحون إليه عندما قبضوا على لص اقتحم سيارة وأمسكوا به حتى وصلت الشرطة.

وقالت شرطة نيوزيلندا إن هؤلاء الشباب كانوا في شارع لاصطياد شخصيات كرتونية افتراضية في بلدة نابيير في جزيرة نورث آيلاند ليل الأربعاء عندما سمعوا صوت إنذار سيارة ورأوا رجلاً ملثماً يفر من المكان.

وقالت الشرطة في بيان «لم يستخدموا بوكي بولز لاصطياده بل أمسكوا به حتى وصلت الشرطة» مشيرة إلى أداة عبر الانترنت تستخدم للإمساك بشخصيات بوكيمون التي تظهر في أماكن مثل المعابد والمعالم التي يتجمع فيها الناس. وقالت الشرطة إن الرجل (28 عاماً) اعتقل وسوف يواجه اتهامات بالسرقة في المحكمة يوم السابع من أيلول/سبتمبر.

وحققت لعبة «بوكيمون غو» لشركة نينتندو نجاحاً كبيراً غير متوقع حيث تستخدم اللعبة الواقع المعزز وخرائط غوغل لتظهر شخصيات كرتونية عبر كاميرات الهواتف المحمولة للاعبين. ووجه اللوم إلى اللعبة عن تعرض المستخدمين الذين يتشتت انتباههم لإصابات وسرقات في بعض الدول. وفي بلدة نابيير نبهت الشرطة اللاعبين بأن سلامتهم يجب أن تحظى بالأولوية.

وقال السارجنت ديفيد سوزرلاند «اصطياد قليل من وحوش بوكيمون ليس أمراً جيداً فقط للاعبين إذ أنه في هذه الحالة يكون أمراً طيباً للشرطة أيضاً لكننا لا نرغب في حدوث أي أذى لأشخاص صالحين طيبين.»