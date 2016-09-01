إردوغان: تركيا طهّرت مساحة من الأراضي السورية من المقاتلين المتشددين.. وتسعى إلى منطقة آمنة





أنقرة- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة إن التوغل الذي تدعمه تركيا في شمال سوريا يسير بنجاح، وإنه تم تطهير 400 كيلومتر مربع من الأراضي السورية من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” و”وحدات حماية الشعب” الكردية.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي، بعد أن انتقدت الولايات المتحدة تركيا لمهاجمتها “وحدات حماية الشعب”، وهي جماعة سورية تدعمها واشنطن، “ليس لأحد أن يتوقع منا أن نسمح بممر للإرهابيين على حدودنا الجنوبية”.

وأضاف قائلاً إن مقاتلي “الدولة الإسلامية” و”وحدات حماية الشعب” يهددون تركيا. وقال أيضاً إن تركيا تسعى لإقامة “منطقة آمنة” في سوريا، لكن الفكرة لم تلق تأييد قوى عالمية أخرى.