اردوغان: المقاتلون الأكراد في شمال سوريا لم ينسحبوا إلى شرق الفرات

انقرة- أ ف ب- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس أن المقاتلين الأكراد في شمال سوريا لم ينسحبوا إلى شرق نهر الفرات، كما تطالبهم بذلك انقرة.

وقال اردوغان، في خطاب في مطار ايزينبوغا في انقرة، إنه “في الوقت الراهن، هناك أناس يقولون إنهم ذهبوا إلى الشرق، ولكننا نقول كلا، هم لم يعبروا” النهر، في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب الكردي” التي تعتبرها السلطات التركية منظمة “إرهابية” مرتبطة بمتمردي “حزب العمال الكردستاني” في جنوب شرق تركيا.