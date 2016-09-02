زوجة ترامب تقاضي وسيلتي اعلام لقولهما انها كانت تعمل فتاة مرافقة

واشنطن- أ ف ب- رفعت ميلانيا ترامب زوجة المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الامريكية دونالد ترامب الخميس دعوى قدح وذم ضد وسيلتين اعلاميتين لنشرهما “خبرا كاذبا بنسبة مئة بالمئة” مفاده انها كانت تعمل في التسعينيات “فتاة مرافقة”.

وتستهدف الدعوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس ورفعتها ترامب امام محكمة في ميريلاند (شرق) كلا من “ميل ميديا” التي تنشر صحيفة ديلي ميل و”وويبستر تاربلي” التي تدير مدونة الكترونية.

وفي دعواها تطالب ترامب المدعى عليهما بدفع 150 مليون دولار بدل عطل وضرر.

وميلانيا ترامب سلوفينية الاصل وكانت تعمل قبل زواجها من الملياردير المثير للجدل عارضة ازياء.

وقال تشارلز هاردر محامي ميلانيا ترامب لفرانس برس إن “الاشخاص المستهدفين (بالدعوى) ادلوا بالعديد من التصريحات المتعلقة بالسيدة ترامب وهي تصريحات كاذبة بنسبة 100% وتلحق ضررا بالغا بسمعتها الشخصية والمهنية”.

واضاف المحامي المتخصص في قضايا التشهير وحماية الحياة الخاصة ان هذه التصريحات التي نشرها المدعى عليهما وقرأها ملايين الاشخاص في الولايات المتحدة والعالم هي “مؤذية وخبيثة ومضرة بصورة متعمدة بحيث يجب ان يصل التعويض إلى 150 مليون دولار”.

وميلانيا ترامب هي الزوجة الثالثة لقطب العقارات وتصغره ب24 سنة وقد انجبت منه ابنا واحدا يدعى بارون (10 اعوام).