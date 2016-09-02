ارتياح مسلمي أمريكا لعدم تزامن عيد الأضحى مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر

نيويورك- رويترز- ساور القلق بعض زعماء مسلمي أمريكا من أن يحل عيد الأضحى يوم 11 سبتمبر أيلول مما قد يثير احتمال أن يسيء البعض فهم الاحتفال بالعيد خلال ذكرى الهجمات الذي شنها تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة عام 2001.

غير أن المخاوف قد تبددت يوم الخميس عندما أعلنت السلطات الدينية في المملكة العربية السعودية أن العيد سيحل يوم 12 سبتمبر أيلول.

وقال إبراهيم هوبر المتحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية “على الأقل لن يعطي هذا ذريعة لكارهي الإسلام للادعاء كذبا أن المسلمين يحتفلون بذكرى هجمات 11 سبتمبر… كان ذلك مثار قلق.”

وعبر مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية وجماعات إسلامية أخرى مرارا عن القلق حيال تصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين في أعقاب هجمات شنها متشددون في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا وفي أورلاندو بولاية فلوريدا وأماكن أخرى.

وقال هوبر “باتت مخاوف الأمن قضايا يومية تقريبا الآن” مشيرا إلى مقتل داعية إسلامي في نيويورك في الآونة الأخيرة وطعن امرأة مسلمة في المدينة مساء الأربعاء.

ونفى المشتبه به في قضية مقتل الداعية الإسلامي أمام المحكمة يوم الخميس ارتكاب الجريمة.