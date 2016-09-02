وزير الداخلية الفرنسي: سنواصل تفكيك مخيم كاليه “على مراحل”

ليل- أ ف ب- أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الخميس ان السلطات الفرنسية ستواصل “على مراحل” تفكيك مخيم كاليه (شمال) حيث يقيم آلاف اللاجئين الساعين للعبور إلى بريطانيا.

وقال كازنوف في مقابلة تنشرها الجمعة صحيفة “نور ليتورال” المحلية إن “نيتي هي مواصلة تفكيك (المخيم) باكبر قدر من العزم” و”على مراحل”.

واضاف “سبق وان قمنا في مطلع آذار/ مارس الفائت بتفكيك المنطقة الجنوبية، وقد بدأنا بتفكيك المنطقة الشمالية” من المخيم الملقب بـ”الغابة”.

واوضح كازنوف ان الحكومة تعتزم تكثيف عمليات الترحيل الطوعية للاجئين من المخيم من خلال تأمين امكنة لثمانية الاف لاجئ في مراكز ايواء اخرى بحلول نهاية العام الجاري.

واكد الوزير الفرنسي ان حي “الادغال” يضم حاليا 6900 مهاجر، في حين تؤكد منظمات حقوقية ان عددهم لا يزال “اكثر من تسعة الاف” مهاجر. وقد اتى هؤلاء من افغانستان والسودان والعراق الى شمال فرنسا على امل عبور بحر المانش والانتقال إلى بريطانيا.