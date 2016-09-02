الجيش الباكستاني: انتحاريون يهاجمون منطقة مسيحية في باكستان ومقتل حارس

بيشاور- رويترز- قال الجيش الباكستاني إن أربعة انتحاريين على الأقل هاجموا منطقة مسيحية بشمال غرب باكستان في ساعة مبكرة الجمعة وقتلوا حارس أمن.

وقال اللفتنانت جنرال عاصم باجوا المتحدث باسم الجيش في رسالة على تويتر إن السلطات “استجابت سريعا” وإن المهاجمين الأربعة لقوا حتفهم.

وفي بيان منفصل قال المركز الإعلامي للجيش إن حارس أمن بالمنطقة السكنية المسيحية قتل في بداية الهجوم الساعة الخامسة والنصف صباحا.

وقال مسؤول بموقع الهجوم لرويترز إن المنطقة تقع قرب سد وارساك داخل منطقة خيبر القبلية على بعد 20 كيلومترا شمال غربي مدينة بيشاور.

وجاء في البيان أن المهاجمين كانوا يرتدون سترات ناسفة ويحملون أسلحة نارية وأنهم تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن ولقوا حتفهم.

وأضاف أن جنديين وشرطيا واثنين من الحراس المدنيين أصيبوا.

وقال المسؤول إنه يحتمل أن المهاجمين كانوا يحاولون دخول منشأة أمنية مجاورة مستغلين الترتيبات الأمنية الأضعف في المنطقة السكنية.