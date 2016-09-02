تنظيم الدولة يشن هجوما على سرية للجيش العراقي قرب الضلوعية شمال بغداد

الضلوعية- د ب ا- افاد مصدر في شرطة الضلوعية الجمعة أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” شن هجوما على منطقة مطيبيجة شمال الضلوعية /70 كم شمال بغداد/.

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية إن “عناصر داعش شنت هجوما كبيرا ليل الخميس/الجمعة على سرية للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شمال الضلوعية وتمكنوا من السيطرة على موقع السرية وقتلوا خمسة جنود واصابوا 21 اخرين بجروح فيما لا يزال عدد من الجنود في عداد المفقودين”.

ووصلت تعزيزات عسكرية للمنطقة فضلا عن الإسناد الجوي في الوقت الذي اعلن النفير العام في الضلوعية ونزول الاهالي بأسلحتهم الى الطرق الرئيسة المؤدية إلى المنطقة.

وتعد منطقة مطيبيجة من اهم اوكار داعش في المنطقة التي تربط صلاح الدين بديالى ومازالت تحت سيطرة داعش بسبب وعورة المنطقة وكثافة الغطاء النباتي فيها.