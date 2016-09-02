وصول أول طائرة بريطانية إلى مطار طهران بعد توقف دام أربع سنوات

طهران- د ب ا- حطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوبة البريطانية (بريتيش ايرويز) في مطار الامام الخميني الدولي صباح الجمعة إيذانا باستئناف رحلاتها بين لندن وطهران بعد توقفها لمدة أربع سنوات، بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

ويعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى طهران بمثابة إيماءة جديدة جديدة لتوثيق علاقات إيران بشكل أكبر مع دول الغرب.

وكانت الشركة قد اعلنت إنها سوف تسيّر ست رحلات أسبوعيا إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، مع التخطيط لزيادة الخدمات إلى رحلات يومية في وقت لاحق هذا العام.

وأدى توقيع إيران لاتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية العام الماضي إلى رفع للعقوبات الاقتصادية من المتوقع أن يعود على الدولة الإسلامية بفوائد اقتصادية.