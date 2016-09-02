مقتل جندي تركي جنوب شرقي البلاد خلال عمليات ضد حزب العمال الكردستاني

أنقرة- د ب أ- قتل جندي تركي وأصيب 6 آخرون خلال عمليات لقوات الأمن ضد مسلحي منظمة “حزب العمال الكردستاني” في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة “الاناضول” التركية للأنباء.

وشنت قوات الأمن التركية عمليات مدعومة جويًا ضد مسلحي المنظمة في منطقة “تشوكورجا” بهكاري، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

وتمكنت قوات الأمن من القضاء على أكثر من 20 إرهابيًا في العمليات المستمرة بالمنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركية على استهداف مواقع المنظمة الانفصالية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن، حسب وكالة الانباء التركية.