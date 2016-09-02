المرصد السوري: وصول حافلات إلى معضمية الشام لبدء عملية تهجير جديدة

القاهرة- د ب أ- ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض أن من المنتظر أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة البدء في تهجير عشرات المواطنين من أهالي مدينة داريا إلى مراكز إيواء في ريف العاصمة دمشق.

وافاد المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن عددا من حافلات النقل الداخلي وصلت إلى مدينة معضمية الشام للبدء بتنفيذ اتفاق داريا، وتهجير المدنيين من مساكنهم إلى مراكز إيواء بريف العاصمة الغربي وضواحيها، بإشراف من الهلال الأحمر الذي ترافق سياراته الحافلات الداخلة لمعضمية الشام.

واضاف ان عمليات التهجير تستهدف المدنيين ممن كانوا قد نزحوا في وقت سابق إلى معضمية الشام، مشيرا إلى أنه ستجري عملية نقل المدنيين وفقاً لاتفاق بين السلطات السورية وفصائل عاملة في منطقة داريا بغوطة دمشق الغربية.

ومن المنتظر أن يتم نقل عشرات المقاتلين ومن يرغب منهم باصطحاب عائلته معه، من المدينة إلى مناطق سورية أخرى.

يذكر أن سلطات النظام هجَّرت في الـ 26 والـ 27 من شهر الماضي، ما لا يقل عن 3200 مدني ومقاتل من داريا بغوطة دمشق الغربية.