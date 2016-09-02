مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء سقوط قذائف هاون شرقي بغداد

بغداد- د ب أ- ذكرت تقارير اعلامية عراقية أن عشرة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء سقوط أربع قذائف هاون، شرقي بغداد.

نقلت وكالة أنباء “المدى برس″ العراقية عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية قوله، الجمعة، إن “أربع قذائف هاون سقطت، صباح اليوم، على مناطق الفضيلية والبلديات والمشتل، شرقي بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”، مشيرا إلى أن “تلك القذائف أطلقت من طريق بعقوبة القديم لاستهداف الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية”.

ووفقا للمصدر فقد هرعت “قوات أمنية إلى مناطق الحوادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش للبحث عن مطلقي القذائف”.