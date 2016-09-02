كيربي: تتواصل محادثاتنا مع تركيا بشأن مخاوفها من الإرهاب

واشنطن- الأناضول- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، “نعرف مخاوف تركيا من الإرهاب، ونظرتها للمقاتلين على الجانب السوري من حدودها، وتتواصل محادثاتنا بهذا الشأن. وهل نحن متفقون – مع تركيا – في كل المواضيع. بالطبع لا. هل هناك دولة تتفق معها الولايات المتحدة حول كل المسائل؟ لا أعتقد”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر الخارجية، مساء الخميس حسب توقيت واشنطن، حيث أضاف كيربي: “نحن نرى بأن الهدوء يسود ويستمر، لذا نرحب بذلك، وندعوا الجميع من أجل التركيز على مواجهة داعش بسوريا”.

وأكد على بذل بلاده جهودا من أجل ضمان تركيا أمن حدودها، ودعمهم لذلك، مشيرا إلى أنهم “في حال تواصل مع أنقرة في هذا الخصوص”.

وفي رده على سؤال “لو كانت هناك مبادرة للتفاوض بين الحكومة التركية ومنظمة بي كا كا، هل كنتم دعمتم ذلك؟”، قال كيربي: “منذ البداية نريد من المنظمة أن تنبذ الإرهاب، وتوقف هجماتها التي تستهدف المواطنين الأتراك الأبرياء، وتستأنف المحادثات، ينبغي عليهم نبذ العنف، والتخلي عن أعمالهم الإرهابية”.

وبخصوص اتهامات موجهة للإدارة الأمريكية حول تشجيعها منظمة “بي كا كا” والمجموعات الكردية، من خلال دعمها “ي ب ك”، (الذراع العسكري لـ ب ي د)”، قال كيربي: “ينبغي طرح ذلك على إرهابيي بي كا كا، فيما إذا تشجّعوا أم لا”.