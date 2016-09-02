ليوناردو دي كابريو متورط بفضيحة فساد مالي بـ3 مليارات دولار وماليزيا تطالبه بردّها

لندن ـ طالب صندوق مانستر برونو النجم العالمي ليوناردو دي كابريو برد الأموال التي حصل عليها كتبرعات أو قروض بشخصه أو حصلت عليها المؤسسة التي تحمل اسمه من المنتج رضا عزيز -زوج ابنة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق- المتهم الأول في قضية اختلاس الصندوق القومي للتنمية في ماليزيا.

وقال لوكاس سترومان مدير صندوق مانستر برونو حسبما جاء في موقع cbsnews إن ليوناردو دي كابريو ومؤسسته قبلا أموالا تم اختلاسها من ماليزيا، وهذه تعد وصمة عار وتناقض تام مع الأهداف المعلنة لمؤسسته، مضيفًا: “نطلب من ديكابريو أن يعتذر ويرد كل هذه الأموال للشعب الماليزي”.

وتتعلق فضيحة الفساد المالي بتورط دي كابريو في عملية تبييض أموال قدرت بنحو 3 مليارات دولار كانت مخصصة لدعم الاقتصاد الماليزي، واتهم صندوق مانستر برونو النجم ليونارديو بأنه تلقى ملايين الدولارات من أجل إنتاج فيلمه “the wolf of wall street” الذى قام ببطولته الذي يتحدث عن الفساد المالي في البورصة الأمريكية.