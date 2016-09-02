اعتقال مذيعة سودانية وزوجة فنان مشهور بسبب حيازة مخدرات وأفلام إباحية

الخرطوم ـ اعتقلت أن السلطات الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم مذيعة مشهور وزوجة فنان مشهور، بتهمة حيازة كميات من الحشيش وأفلام إباحية في حقيبتها. دون أن يتم تحديد هوية الفنان.

وأفادت مصادر مطلعة- كما أورد موقع “ارم” نيوز- “إن المذيعة زوجة لفنان سوداني شاب مشهور وأنها ضبطت متلبسة بحيازة كميات كبيرة من الحشيش إضافة إلى أفلام إباحية”.

ورغم أن مغردين سودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تناولوا الخبر إلا أن أي معلومات رسمية لم يتم الإدلاء بها بخصوص الحادثة التي من شأنها ان تهز الوسط الإعلامي في السودان.