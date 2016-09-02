وفاة مشتبه به في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في كوبنهاجن

كوبنهاجن - د ب أ – توفي رجل يشتبه أنه أطلق النار على ضابطي شرطة وشخص مدني في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، في وقت سابق هذا الاسبوع متأثراً بإصابته، طبقاً لما ذكره محاميه الجمعة.

ونقلت قناة “تي.في2.” التلفزيونية عن المحامي جاكوب كيل قوله، إن موكله ميسا هودزيك توفي صباح الجمعة في المستشفى، الذي كان يتلقى فيه العلاج بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأكدت هيئة “الشكاوي” المستقلة بالشرطة التي تحقق في إطلاق النار، أيضاً وفاة هودزيك.

وأطلقت حملة ملاحقة أمنية واسعة النطاق، بعد حدوث اطلاق النار مساء الاربعاء الماضي في مدينة كريستيانيا، وهو قطاع يتمتع بالحكم الذاتي بالعاصمة الدنماركية، حيث تجتذب مبيعات الحشيش متعاطي وتجار المخدرات.

وقالت الشرطة إنه رغم أن هودزيك 25/ عاما/ كان متعاطفا مع جماعات إسلامية متطرفة، إلا أن ذلك لم يكن الدافع وراء الجريمة.

وأطلق هودزيك النار على ضابطين يرتديان ملابس مدنية عندما حاولا اعتقاله بسبب بيع الحشيش.

ويرقد أحد ضابطي الشرطة بالمستشفى في حالة خطيرة بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، فيما أصيب الضابط الآخر في الساق.

كما أطلق النار على مواطن أجنبي كان يزور منطقة كريستيانا، وأصابه بعيار ناري في الفخذ.

وفر هودزيك، لكن تم اعتقاله صباح الخميس بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في منطقة قريبة من كوبنهاجن أثناء محاولته الفرار.

وأطلقت الشرطة النار عليه لأنه كان مسلحاً.